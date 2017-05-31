Арт-премию "Инновация" вручили в Московском планетарии

Фото: facebook.com/InnovationPrize

Церемония вручения премий "Инновация-2017" за достижения и выдающиеся работы в области современного искусства прошла 30 мая в Московском планетарии. Об этом сообщается на официально странице премии в Facebook.

В этом году премию, учрежденную ГЦСИ, вручали в 12-й раз. Теперь за "Инновацию" отвечает РОСИЗО – новое культурное объединение, возглавляемое Сергеем Перовым, в состав которого ГЦСИ вошел в 2016 году. У премии изменился фирменный стиль, состав экспертного совета и жюри, условия самого конкурса и количество номинаций: в этот раз победители были определены в семи номинациях. Кроме того жюри вручило две дополнительных внеконкурсных премии – "За вклад в развитие современного искусства России", обладателем которой стал художник-концептуалист Виктор Пивоваров, и "За поддержку современного искусства России", которой наградили основателей московского Центра современного искусства "Винзавод" Софью и Романа Троценко.

В номинации "Книга года" победителем стал Андрей Кузькин и его "Право на жизнь" – автобиография, включающая подробный рассказ от первого лица обо всех акциях и перформансах, проведенных художником, начиная с 2006 года.

Лучшим региональным проектом стала выставка "Море возможностей", посвященная истории переезда Пермской художественной галереи. Проект стартовал в 2015 году. На протяжении нескольких месяцев вовлеченные в него художники и кураторы исследовали альтернативные варианты развития будущего Галереи, связанные с ее возможным переездом на другую площадку. В истории этой галереи было как минимум 20 эпизодов с возможной релокацией, которая бы привела к коренным переменам в художественной жизни пространства.

В номинации "Образовательный" проект победила "Музыка для всех", проведенный в Санкт-Петербурге с участием незрячих и слабовидящих музыкантов. Победителем "Новой генерации" стал художник Кирилл Глущенко с проектом "Прекрасен облик наших будней". Проект был реализован в формате отчетной выставки издательства "Глущенкоиздат" – авторского исследования-путешествия по городам бывшего СССР, в рамках которого Глущенко пытался обнаружить "следы" книгоиздательства в топонимах и архитектуре.

"Художником года" стал Леонид Тишков с выставкой-спектаклем "Взгляни на дом свой", реализованной в нижегородском "Арсенале". Ретроспективный проект был посвящен исследованию параллелей и пересечений между личной и коллективной памятью, между индивидуальной психологической травмой и русским фольклором.

Лауреатом в номинации "Куратор года" стал Александр Буренков. Его проект "Плановое устаревание" был представлен в самом обычном фитнесс-клубе в центре Москвы в рамках параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства. В нем приняли участие 15 молодых российских и зарубежных художников, исследующих в своих художественных практиках влияние технологий на формирование самосознания, представлений о теле, красоте и эстетике.

"Новое Пространство Театра Наций" стало "Проектом года" по мнению жюри. Площадка открылась осенью 2016 года инсталляциями крупнейших американских художников Шерри Доббин "Таймс Сквер: театр абсурда" и Джастина Беттмана "Декорация на улице", посвященными паблик-арту.

