Фестиваль ФОРМА представит все виды современного искусства

Фото: facebook.com/formafest

16 июля на территории центра городской культуры "Правда" пройдет 5-ый фестиваль ФОРМА, который объединит на одной площадке современных художников и музыкантов и арт-маркет. Центральной темой фестиваля станет синтез различных направлений в актуальном искусстве.

В 14:00 программа откроется выставкой, где будут представлены работы художников арт-группировки ZIP, участников проекта "Фабричные мастерские", студентов института "БАЗА" и других представителей современной арт-сцены. На гитарной сцене, начиная с 15:00 и до 23:00 выступят музыкальные коллективы Sonic Death, ГШ, Glintshake, angelic milk, ВХОРЕ, fanny kapla, Июльские дни, uSSSy, Пасош и группа ФОНТАН. На электронной сцене выступят группы Poima, Interchain, Jūras Lietus, LONG ARM, PTU, Moa Pillar, Lapti, OID, XΛN, Missisippi Landscapes, Linja и Geju.



Также в программе фестиваля – арт-перформансы, совместные выступления музыкантов и арт-маркет "Извините, но это еще не все!".