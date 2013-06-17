Как не попасть на удочку мошенников при аренде квартиры

Фото: ИТАР-ТАСС

Рынок аренды жилья – самый динамичный в сфере недвижимости, сделки совершаются очень быстро, и это привлекает мошенников. Чтобы не попасться в руки аферистам специалисты советуют помнить несколько простых правил.

По статистике, самым популярным видом обмана являются недостоверные объявления о сдаче жилья в аренду. Например, в интернете масса объявлений вроде "Сдается двухкомнатная квартира за 5 тысяч рублей в месяц. Вторая комната закрыта".

В таком случае недобросовестные арендодатели или за указанную сумму "делятся" контактами владельцев квартиры, или жилье требует серьезного ремонта.

Следует помнить, что никто не будет сдавать квартиру по цене в 5-6 раз ниже рыночной, и тут кроется подвох. Серьезные агентства взимают свою комиссию только по факту сделки.

Еще один вид аферы, которая часто встречается, это субаренда. Мошенник снимает квартиру у владельца и, представляясь хозяином жилья, сдает ее по заниженной цене нескольким арендаторам. Будущие жильцы отдают злоумышленнику месячную плату, и он просит несколько дней отсрочки под предлогом "вывезти вещи", "убраться" и прочее.

В результате несколько жильцов оказываются перед закрытой дверью или доказывают настоящему хозяину свое право на квартиру.

Настоящий владелец должен предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности на жилье. Кроме того, не стоит отдавать арендодателю всю сумму сразу – лучше сначала заплатить аванс, а остальные деньги передать при получении ключей.

Фото: M24.ru

Бывает, что группу мошенников формируют несколько равноправных владельцев квартиры. Например, собственник сдает жилье в аренду, но появляется другой владелец и выставляет жильца за дверь на основании недействительного договора аренды (при долевой собственности он должен заключаться только с согласия всех владельцев).

Особую осторожность стоит проявить при аренде муниципального жилья: мошенник может взять его в аренду и пересдать, при этом настоящий владелец (тот, кто проживает в квартире), может выставить жильца, поясняют специалисты агентства "Миэль".

Экзотичным вариантом, при котором жильца могут выселить из снимаемого им жилья, является невыполнение каких-либо требований владельца квартиры, когда хозяин объясняет это нарушением договора.

Самый простой способ этого избежать – внимательно читать все условия договора, тщательно прописать все условия проживания и порядок расторжения контракта.