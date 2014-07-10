Уличным торговцам раздадут памятки по защите здоровья в жару

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Продавцам нестационарных торговых точек раздадут рекомендации по защите здоровья в период жары.

Как сообщил M24.ru источник в пресс-службе департамента торговли и услуг, памятки пока находятся в разработке. Вероятно, их начнут распространять уже со следующей недели.

Рекомендации составили для самого большого - третьего уровня жары, когда температура растет выше 24 градусов, а воздух становится особенно загрязненным. Такие погодные условия прогнозируются в столице в начале следующей недели.

Составители памятки советуют людям, работающим на открытом воздухе, пить больше жидкости, носить свободную одежду светлых тонов, на солнце надевать широкополую шляпу и по возможности находиться в тени. Кроме того, нежелательно долго находиться вблизи автотрасс.

Помимо этого, продавцам уличных точек рекомендуют чаще находиться на свежем воздухе и заниматься спортом в прохладное время суток.