В чем прикол: как развивать у себя чувство юмора

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Вам наверняка встречались люди, которые в любой компании могут легко рассмешить окружающих. Не в жизни, так в кино вы наверняка их видели. А хотели бы вы стать такими же или хотя бы приблизиться к идеалу? Если да, то сегодняшний гид по граням юмора для вас.

Создатель паблика "Филиал Одноклассников" (89 тысяч подписчиков), сценарист Денис Чужой рассказал m24.ru о том, как стряпать шутки и подавать их в нужный момент.

Чувство юмора можно развить так же, как и любой другой навык, убежден Денис Чужой. Главное – понимать принципы работы шутки и уметь настроиться на юмористический лад.

"У американцев есть такое понятие – Comedy zone (Зона комедии – m24.ru). Оно означает, что ты настроен на игру, готов шутить", – отметил Чужой. Чтобы уметь быстро входить в это состояние, требуется практика.

Для начала усвойте формулу шутки: заход+добивка. Сделайте так, чтобы она всплывала в голове автоматически. Заход на шутку – это начало истории. Оно погружает слушателя или читателя в ситуацию, а добивка ломает привычную логику развития событий. Например: "Врач посоветовал моей бабуле проходить пешком один километр в день. Прошло два года, и мы понятия не имеем, где она".

Первая история заставляет человека вызвать в памяти стереотипы, связанные с рекомендациями врачей, а вторая часть – ломает эти представления.

Чтобы натренировать умение пользоваться этим шаблоном, можно использовать несколько простых приемов.

"Утро": Телеканал "Москва 24" собрал смешные моменты из своих эфиров

Не тренируйтесь на котиках!



Откройте ленту новостей любого издания и придумывайте добивки к заголовкам. Названия статей часто представляют из себя отличный заход на шутку. На Западе, например, очень популярен формат телешоу, где каждый вечер шутливо обсуждают главные новости дня.

И это очень удобно. Во-первых, у каждой из этих шуток уже есть готовый заход, а во-вторых формат решает проблемы новизны. "В мире юмора актуальна фраза: "Все это уже было в Симпсонах". То есть большинство тем уже обыграны в шутках множество раз, – пояснил Денис Чужой. – Поэтому когда происходит что-то новое, легко придумать к этому шутки – тема еще не надоела слушателям".

Шутите над фотографиями друзей в социальных сетях. Здесь сразу можно понять реакцию на шутку: если комментарий смешной – его обязательно отметят.

Только выбирайте друзей, которые не обидятся, если вас постигнет неудача. И будьте осторожны с котами и детьми, предупреждает блогер. Бывает, что на эти темы просто нет смешных шуток.

Попробуйте выполнить задание прямо сейчас. Придумайте смешную подпись к фотографиям.

Фотогалерея 1 из 5

Обращайте внимание на то, что вас раздражает. В этих вещах очень часто кроется повод для юмора. Иногда даже уловить причину всеобщего напряжения в компании и высказать ее достаточно, чтобы вызвать смех. К тому же прием "Вот вас не бесит...?" очень часто используют в своих выступлениях профессиональные комики.

Проверено на практике: "Я работал в одной компании, и окна из кабинета начальника выходили на кладбище. Как-то мы собрались на корпоратив, в воздухе висела легкая неловкость, и я пошутил: "Вам, наверное, непривычно: впервые в этом кабинете смотрите на живых людей". Все засмеялись, и сразу стало свободнее", – вспомнил Денис Чужой.



Заведите Twitter. "Это невероятно удобный ресурс для оттачивания мастерства. Формат 140 символов позволяет оставить только самое сердце шутки, все лучшее", – убежден блогер. Если написанная вами шутка не умещается в этот формат – подумайте, стоит ли вообще ее рассказывать.

Кроме того, аккаунт можно завести под чужим именем. Тогда, оттачивая мастерство, вы будете чувствовать себя более свободно. "А когда шутки станут по-настоящему крутыми, можно авторизовать свой паблик и начать зарабатывать на нем деньги", – добавил Чужой.

Обкатывайте свои шутки на разных компаниях. Одна и та же шутка может как разорвать аудиторию, так и встретить стену непонимания. Во многом это зависит от самих слушателей, их настроения и выбора момента. Если прикол, в котором вы абсолютно уверены, не зашел, попробуйте при случае рассказать его в другой компании.

"Только не превращайтесь в Плюшкина от юмора. Не держитесь за каждую шутку, если она из раза в раз не находит отклика", – предостерег блогер.

"Начало дня на Доверии": Почему смех полезен для здоровья

Где искать свою зону юмора

Попробуйте побольше улыбаться. Когда нам весело – мы улыбаемся. Эта зависимость работает и в обратном порядке. Когда мы несколько минут просто улыбаемся, нам становится весело. И этот тот самый настрой, в котором проще всего найти повод для шутки.

Шутите в том же стиле и образе, в котором общаетесь с людьми. Не пытайтесь смеяться над тем, что вам самим не близко. "Если образ или тема шутки вам не подходят, то слушатели просто не поверят и от этого не засмеются", – предостерег блогер.

Расширяйте свой кругозор. Чем больше у вас знаний и чем больше вы можете использовать тем в юморе, тем интереснее придумывать шутки.

Смотрите хорошие ситкомы (сериалы жанра "ситуационная коммедия" – m24.ru) образцом жанра является сериал "Друзья". "Я еще очень люблю "Компьютерщиков", и сериал "Отец Тед" тоже можно посмотреть", – поделился советами Денис Чужой.

Читайте Вуди Аллена и Довлатова. "Я бы еще посоветовал обязательно прочесть книгу "Уловка 22" Джозефа Хеллера. Это, с одной стороны, мощное антивоенное произведение, а с другой – книга очень плотно наполнена юмором", – отметил блогер.

Познакомьтесь с творчеством западных комиков. Сейчас очень любят Джима Джефриса, он не усложняет темы, при этом у него хорошие, остроумные шутки. Для тех, кто любит юмор посложнее, подойдет Стюард Ли. Он ориентируется на людей с богатым опытом и широким культурным кругозором.

Еще один популярный в России комик – ирландец Дилан Моран. Он уже дважды успешно выступал в Санкт-Петербурге.

В России повсеместно очень хорошо воспринимаются шутки, гласящие, что "этот народ не победить". Тема способности русского человека выживать в любых экстремальных условиях была и остается одной из самых любимых народом тем отечественного юмора. Причем она узнаваема не только в России, но и за рубежом. Видео с авторегистраторов российских водителей стали настоящим хитом не только в родной стране, но и в США. "История, где человек едет по разбитой дороге через поле, а его подрезает танк, одинаково дикая для образованного россиянина и американца. И она, естественно, вызывает смех", – пояснил Чужой.

Тема способности русского человека выживать в любых экстремальных условиях была и остается одной из самых любимых народом тем отечественного юмора. Причем она узнаваема не только в России, но и за рубежом. Видео с авторегистраторов российских водителей стали настоящим хитом не только в родной стране, но и в США. "История, где человек едет по разбитой дороге через поле, а его подрезает танк, одинаково дикая для образованного россиянина и американца. И она, естественно, вызывает смех", – пояснил Чужой.

Изучайте свою аудиторию. За действительно смешную шутку люди готовы простить многое, но все-таки бывают ситуации, когда неуместна шутка или выбранная тема. "Шутить можно практически на любую тему, ну, кроме чужого горя и чужой внешности", – полагает Денис Чужой.

Остальные табу проистекают только из самой аудитории, в которой шутку рассказывают. В офисе неудачными могут стать остроты на национальные темы или шутки, которые можно посчитать сексистскими. В дружеской компании прощается практически все.

Шутка также может стать несмешной, если она просто непонятна окружающим. Даже самая тонкая и уморительная математическая шутка едва ли будет пользоваться успехом в компании в среди специалистов, изучающих поэзию XVIII века.

В клубе "Москва Hall" прошла битва ученых в формате стэндапа

Поэтому, когда вы шутите, убедитесь, что большинство людей в компании знакомы с поводом. "Если несколько людей не в теме – это тоже неплохо. Пусть юмор носит образовательный характер. Когда все смеются над произведением, которое ты не смотрел, – это стимулирует тоже его срочно посмотреть и заполнить пробел", – добавил Чужой. Но основная масса точно должна понимать, в чем прикол.

Просто больше так не делайте

Не полагайтесь на заготовки, учитесь сразу импровизировать. Заготовленные шутки не слишком эффектны. Да и ожидание момента, когда их можно будет рассказать, портит удовольствие от общения.

Конечно, домашняя работа полезна, но учиться импровизировать приходится даже профессиональным комикам, которые работают с готовыми шутками.

Забудьте про анекдоты. В наше ускоренное время никто уже не хочет держать в памяти длинное условие задачи, которое представляет из себя присказка. Шутка должна быть быстрой. "Практически невозможно сейчас задеть внимание слушателя, который к тому же в момент общения может копаться в смартфоне, рассказом о том, что царь собрал русского поляка и немца и потом дал задание и как потом они его выполняли", – пояснил Чужой.

Не останавливайте свое развитие на черном юморе и хаках. В западной юмористической культуре есть понятие hack – это темы вроде смерти, секса, болезней. Шутками про них очень легко рассмешить людей.

Поэтому если вы действительно хотите развить остроумие, то не нужно долго плавать в ржавой воде. "Это нормально, что сначала комик выбирает простые темы и шутки у него не слишком тонкие. В начале должна сойти эта ржавая вода, чтобы потом перейти к более сложным формам, главное – не застревать на хаках и учиться шутить светло", – добавил Чужой.

"Городской репортаж": Где учат на юмористов

Не начинайте смеяться над шуткой до того, как ее рассказали. "Ужасная неловкость возникает, когда человеку пришло в голову что-то смешное и он успевает рассказать только половину прикола. А дальше давится смехом", – отметил Чужой.

Очень мало шансов, что после такой подачи шутка в итоге зайдет, как надо.

А если шутка смешная и подана правильно, то никто не будет обращать внимание на то, смеетесь вы сами над ней или нет.

Деловые переговоры не место для шуток. Есть хорошее выражение "клоуны не продают". На совещании среди коллег шутки могут быть уместны, но время переговоров между партнерскими корпорациями дело обстоит совсем иначе. "Человека, пошутившего на деловой встрече с малознакомыми людьми, не будут воспринимать серьезно", – полагает Денис Чужой.