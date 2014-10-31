Гибель "Вильгельма Густлоффа": Подвиг или преступление?

"Нераскрытые тайны": Личный враг Гитлера

Лайнер "Вильгельм Густлофф". Почему этот не приспособленный для войны корабль вышел в море? Почему лайнер, который был гордостью Германии, так слабо охранялся? Недавно появилась сенсационная версия, что немцы сами подставили "Густлоффа" для атаки. Но зачем избавляться от своих людей? Эта тайна на долгие годы оказалась погребена на дне Балтики. Телеканал "Москва Доверие" провел собственное документальное расследование.

Гибель "Густлоффа"

30 января 1945 года проведена самая успешная морская операция Второй мировой войны. На Балтике затоплен нацистский лайнер "Вильгельм Густлофф". Позже его назовут немецким "Титаником". На борту находилось около 10 тысяч человек.

"Это не просто атака века, многие говорят повезло, вот так получилось. За этим везением стоит изощренное командирское мастерство, которое помогло ему все-таки добить эту цель", - утверждает капитан I ранга запаса Николай Черкашин.

Эта катастрофа потрясла Гитлера, то, что произошло, он приказал сохранить в тайне, а командира подводной лодки Александра Маринеско объявил своим личным врагом номер один. Советский Союз благодаря этой атаке получил перевес в войне на море. А вот от героя тех событий на флоте поспешили избавиться. Почему? Что скрывается за уничтожением "Густлоффа"?

Ненастной январской ночью сорок пятого года полусонную атмосферу подводной лодки С-13 нарушает бортовой сигнальщик. Он замечает прямо по курсу корабль противника. По его оценке это легкий крейсер. Тем не менее, экипаж поднят по тревоге.

"Маринеско взял бинокль, внимательно посмотрел и сказал: "Нет, ребята, это транспорт, это большой транспорт, за 20 тысяч тонн водоизмещения". И он был прав, у "Густлоффа" 25 тысяч тонн, идет в сопровождении военного корабля, эсминца. Надо обладать воистину каким-то соколиным зрением, для того чтобы ночью, в непогоду, в качку, увидеть и понять точные силуэты кораблей, определить их водоизмещение и Маринеско дал команду о начале атаки, торпедной", - рассказывает Николай Черкашин.

Экипаж пришел в движение, но атаковать сразу им не удается: слишком близко к лайнеру боевое охранение. Маринеско выжидает, а на "Густлоффе" тем временем не подозревают, что за ними идет охота, пассажиры чувствуют себя в безопасности.

В прошлом офицер подводник Николай Черкашин знает эту операцию до мельчайших деталей. Она занесена в учебники военно-морского флота. Теперь, когда он не на службе, сам проводит различные исторические расследования событий на море. Ему удалось найти несколько уникальных снимков "Густлоффа".

"Густлофф" в его лучшие годы, когда он был прогулочным круизным лайнером. Сколько палуб в борту этого корабля, сколько иллюминаторов. Тут и променад-палубы, и палубы для загорания, идеальный корабль для дальних морских путешествий", - говорит Николай Черкашин.

"Морская Катынь"

Мирослав Морозов пишет книгу о той трагедии, которая разыгралась у берегов Польши. Полковник в отставке и ведущий сотрудник Института военной истории Минобороны, он имеет доступ к закрытым документам по этому делу. На его взгляд важная деталь – принципиальное отличие "Густлоффа" от пассажирских кораблей типа "Титаника". На "Густлоффе" кают первого, второго или третьего класса не было. Здесь все равны.

"Киноконцертные залы, танцевальные залы, для проведения каких-то общих собраний, если угодно, ток-шоу, выражаясь современным языком и прочих. Они 1 060 мест, то есть две трети пассажиров, кроме кают, обеспечивались возможностью для какого-то культурного отдыха. То есть они одновременно могли, там была палуба, на которой пять различных залов, начиная от проведения каких-то песенных фестивалей, кончая танцами, бег в мешках", - рассказывает историк Мирослав Морозов.

Немецкая пропаганда называла этот десятипалубный лайнер "раем для рабочих", но наслаждались им пролетарии не долго. "Вильгельма Густлоффа", названного так в честь убитого нацистского партийщика, спускают на воду в 1938 году. С началом войны корабль используют как плавучую учебную базу для подводного флота.

"Были там апартаменты самого Гитлера, но при этом очень спартанские. Жилая комната, спальня и ванна с туалетом – вот четыре небольших по объему помещения, все. Все остальные были одного, так скажем, среднего класса", - говорит Мирослав Морозов.

За годы войны в морские походы "Густлофф" не выйдет ни разу. Его боятся выводить из порта: слишком большой, удобная мишень. Так он и стоит как плавучая казарма в оккупированной Норвегии. Но в январе 1945 года немецкое командование в отчаянии отдает приказ экипажу готовиться к выходу в открытое море.

Красная армия наступает, в порту польской Гдыни тысячи раненых и беженцев умоляют их спасти. Людей решают вывезти в Германию, в том числе и группу высокопоставленных офицеров. "Густлоффа" будут сопровождать три корабля охранения.

"Там вывозились и раненые, вывозились дети, женщины, но, якобы. Вывозилась, якобы, "янтарная комната". И даже погружались на "Вильгельм Густлофф" потопленный, буквально недавно, искали эту "янтарную комнату". И многое называют это преступлением", - говорит капитан I ранга запаса Виктор Блытов.

Искупление вины

Так преступление или подвиг совершил в ту январскую ночь Маринеско? Почему он так настойчиво преследовал лайнер? Оказывается, командир подводной лодки С-13 спасался бегством от трибунала.

"Было много различных нарушений и чтобы предотвратить еще больше, требовалось кого-то наказать показательно. Причем, это должен быть, понятное дело, не рядовой матрос, а человек с именем. Такой процесс был назначен именно по Маринеско", - рассказывает Мирослав Морозов.

В чем провинился Маринеско, за что его отправляют в штрафной поход, и знает ли об этом команда подлодки? Ведь он идет на риск, преследуя охраняемое вражеское судно. Кроме того, незадолго до выхода в море, экипажу становится известно, что из всех советских подлодок типа "С", уцелела только их, под номером тринадцать.

Дочь Александра Маринеско Татьяна до сих пор помнит, как после войны в их доме собиралась команда отца. День атаки на "Густлофф" праздновала это событие как день Победы. Из этих встреч она и узнала, что предшествовало легендарному походу.

"Хотели даже дать команде нового командира, заменить Маринеско. Но команда сказала, что в море она с другим командиром просто не пойдет. И все. Расстреливайте, штрафуйте нас, что хотите с нами делайте – мы без своего командира в море не выйдем, потому что мы верим только ему. Нам что вы сейчас нас убьете, что нас угробит кто-то другой в море. Так Маринеско остался на лодке, команда его отстояла", - говорит Татьяна Маринеско.

Команда, вместе со своим командиром отправляется отбывать наказание. Александр Маринеско далек от образа идеального моряка подводника. Тем не менее, у экипажа пользуется авторитетом, а для начальства, напротив – головная боль.

Он может позволить себе задержаться после увольнения, может не подчиниться приказу, если считает его неверным, может распивать алкоголь на борту. Не раз его поведение будут обсуждать на партсобраниях. Маринеско даже исключают из партии, а в личное дело снова и снова заносят предупреждения и делают пометки о неискреннем раскаянии.

За потопление "Густлоффа" ему присвоят звание Героя Советского союза посмертно только в 1990 году. Приказ подпишет лично президент Михаил Горбачев. А в 1945 году капитан-бунтарь поплатится за страстный роман со шведкой.

"Это было в Финляндии, это было на новогодние праздники, он с друзьями, тоже с двумя капитанами подводных лодок, пошли в ресторан отметить новый год. Там он познакомился с хозяйкой гостиницы. Кстати, она была шведкой, но русского происхождения. Папа с ней познакомился, он был молодым мужчиной, к тому времени уже разведенный, кстати, со своей первой женой, так что ему ничего не мешало завести с ней роман. Финляндия тогда из войны уже вышла, она уже не считалась вражеской страной, почему бы и нет", - рассказывает Татьяна Маринеско.

У хозяйки отеля Маринеско гостит неделю. Оказывается, у той есть еще и жених. Он даже приходит к своей невесте утром первого января, но она его выгоняет. Поэтому, когда сослуживцы зайдут за Маринеско, красавица не даст ему уйти, пристыдив, что ради него испортила себе жизнь.

"Приехал какой-то начальник, видимо не до конца хорошо отметивший новый год, спросил, где командир. Командира на лодке не оказалось, хотя лодка тогда стояла на ремонте, он не обязан был там находиться днем и ночью каждую секунду, там был какой-то плановый мелкий ремонт на лодке. Естественно, стали его искать, послали за ним, когда за ним прибежал матрос в гостиницу, тот ему сказал: ты меня не видел, все, уходи и скажи, что ты меня не нашел. Явился он вечером, не утром, как за ним прибежал матрос, а вечером явился. Ничего экстраординарного тут не произошло, абсолютно. Но это ему вменили в вину: ах так, где ты был, где ты шлялся?", - говорит Татьяна Маринеско.

Учитывая, что случилось это после очередного партсобрания над Маринеско, начальство в бешенстве. Ему остается только одно – искупить прогул.

Гонка на выживание

Михаил Ненашев показывает карту движения подлодки С-13. С "Густлоффом" она пересекается в районе Данцигской бухты.

"Балтика в это время – Балтика штормовая. Во-вторых - он уже находился много суток в боевом походе, и эти сутки завершались практически ничем, то есть и психологическое настроение было в экипаже уже такое, знаете, архинапряженное. И вдруг вот эта возможность атаковать крупнейший в мире транспорт", - утверждает председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Маринеско отдает приказ атаковать, но действует не безрассудно. Чтобы остаться незамеченной, С-13 сначала должна погрузиться. Это решение едва не стало для подлодки роковым.

"Маринеско прекрасно понимал, что этот корабль идет с охранением и в такой тьме, в пурге, он может легко стать жертвой таранного удара любого из кораблей сопровождения. Поэтому он дал совершенно правильный приказ о срочном погружении. И они погрузились, пошли под водой, но при этом резко потеряли скорость и цель у них ушла", - считает Николай Черкашин.

Как догнать быстроходный океанский лайнер? Подводной лодке среднего тоннажа сделать это непросто. Что предпримет Маринеско?

"Здесь вот начинаются все его, чисто командирские изыски, потому что это не просто атака века, многие говорят - повезло, вот так получилось, – за этим везением стоит изощреннейшее командирское мастерство, которое помогло ему все-таки добить эту цель. Фактически она уже ушла, и может быть, другой командир просто махнул рукой, делать нечего, догнать ее немыслимо, но Маринеско попытался это сделать", - говорит Черкашин.

Чтобы догнать "Густлофф" Маринеско переводит С-13 в полуподводное положение. Начинается беспрецедентная погоня, ночью, в условиях шторма и снежной бури.

"Шансов догнать у него было не много, и тогда, когда Маринеско понял, что он опять отстает, корабль уходит, тогда он решился на крайние меры: он продул все цистерны, лодка всплыла на поверхность полностью, стала намного легче, балластная вода исчезла, прибавили скорость и стали нагонять, цель стала приближаться. Но слишком медленно приближаться. Вот если говорить о везении, то, наверное, повезло Маринеско только в том, что на лайнере было не много топлива, они экономили топливо и шли по прямой, не совершая противолодочного зигзага", - говорит Николай Черкашин.

Везение или Маринеско подыграли? Но зачем "Густлоффу" делать это, подставляться под удар?

Виктор Блытов – моряк надводного флота. Из надводного же флота на подлодку перешел и Маринеско. Во многом это определило его уникальность и успех как командира. Он лучше представлял себе, как маневрируют пассажирские суда.

"Атаковал немцев с неожиданной стороны, откуда, во-первых, не ожидали этой атаки. Он атаковал их со стороны берега, со стороны охраняющего корабля, то есть там, где не ждали. И он добился успеха", - считает Виктор Блытов.

Последняя торпеда

Как это возможно? Что случилось с конвоем? Оказывается, что немецкий торпедолов, один из кораблей охранения, вернулся на базу, едва начался шторм. У него внезапно заклинивает руль. Второй торпедолов – обнаруживает вскоре течь. Остается только миноносец. Но из-за высоких волн, он отстает от лайнера. Тем не менее, капитан "Густлоффа" спокоен, словно уверен, что в такую погоду никто не решится на них напасть. Ни с воздуха, ни с воды.

"У Маринеско была очень сложная формула этой атаки, в этом плане, алгебраическая. Ему нужно было, во-первых, обогнать этот транспорт, потом развернуться и произвести залп своими торпедами. Но не хватало мощи, чтобы обогнать этот транспорт. Тогда Маринеско пошел на крайнюю меру – он приказал механику дать форсированный ход, то есть выжать из дизелей максимум того, что можно выжать. Это очень рискованный ход, можно запороть дизель, и вообще остаться самому без хода. У вражеских берегов это фактически равносильно гибели, но тут уже был такой настоящий риск, азарт. Взвешенный – не взвешенный, но, тем не менее, С-13 обогнала "Густлофф", - утверждает Николай Черкашин.

Мучительные секунды до взрыва. Торпеде, в отличие от пули, нужно время, чтобы дойти до цели. Раздаются три взрыва, один за другим. Снаряды попадают в самые уязвимые места "Густлоффа": в центр, в носовую часть и в район кормы. Его судьба предречена.

"А вот четвертая торпеда не вышла из торпедного аппарата, и закрыть его не могли, и она так слегка торчала, создавая для подводной лодки страшную опасность. Потому что потом, когда Маринеско стал уходить и его стали бомбить, то от гидравлического удара глубинной бомбы, эта торпеда сама могла взорваться", - рассказывает Черкашин.

Схема того боя и поминутные записи действий экипажа хранятся в Петербургском музее подводного флота, музее имени Маринеско. Из сохранившихся документов следует, что командир С-13 так и не увидел, как тонул лайнер.

"На этом лайнере по разным данным находилось от 7 до 9 тысяч человек, то есть цифры приводятся разные. Это как раз объясняется тем, что на лайнере, помимо немецких подводников, находилось еще определенное количество беженцев, которых не удалось нормально как-то зафиксировать, посчитать, поэтому цифра такая плавающая", - утверждает экскурсовод Музея истории подводных сил России имени Маринеско Михаил Жарков.

Только годы спустя Маринеско узнает, что "Густлофф" погружался под воду в течение часа. По некоторым данным, на его борту находилось около 5 000 женщин с детьми. Выжили единицы. Многие пассажиры предпочли застрелиться, чтобы не погибать медленно в ледяной воде. Спасательные шлюпки остались стоять на палубе. Оказалось капитан Петерсон, задраив люки на нижних палубах, автоматически заблокировал там и часть экипажа.

Пассажиры сами спустить лодки не смогли. Было ли это случайностью или Петерсон так поступил намеренно? По воспоминаниям одной из выживших пассажирок, за тремя взрывами торпед, спустя минуту, последовали еще два. В ту ночь Маринеско и сам едва выжил.

"Вообще самый сложный маневр после атаки – отрыв от цели. Но, тем не менее, немцы засекли, рано или поздно они спохватились, поняли, что удар был нанесен со стороны берега, вызвали дополнительные эсминцы и стали искать подводную лодку С-13.

Ситуация, опять же, очень сложная у командира: подвсплыть нельзя – сразу же обнаружат, глубина 40 метров, безопасная глубина от таранного удара 20 метров, приближаться близко к грунту нельзя, так как там донные мины. То есть для маневрирования оставался 20-метровый коридор по глубине вверх и вниз, и надо было его четко выдержать", - объясняет Николай Черкашин.

Герой или преступник?

И все же историки не перестают спорить – герой Маринеско или преступник. Его дочь Татьяна утверждает, что отец не переживал, когда узнал подробности той катастрофы. Для него это было боевое задание.

"Они-то нас сжигали, топили, убивали, они на нас напали первыми. Он мстил за всех своих людей, за родных, за Родину. Никакой жалости не было у него. Женщины и дети набились на корабль сами, они не должны были там быть. Корабль был под военным флагом, там не было никакого Красного креста. Это было не мирное и не торговое судно, оно перевозило 70 экипажей для подводных лодок новейшего типа 21-й серии, эти лодки потом могли бы задавить Англию, а он все эти экипажи потопил, за что в Англии, кстати, ему стоит памятник", - рассказывает Татьяна Маринеско.

Так ли это на самом деле? Авторитетный эксперт в области войны на море Мирослав Морозов считает, что это одна из многочисленных легенд о Маринеско.

"Есть немецкие документы, было проведено расследование по факту потопления "Вильгельма Густлофф" несмотря на то, что уже 45-й год шел. К середине апреля адмиралу Деницу доложили результаты, опубликованные в Германии, поименные списки всех тех 418 подводников, которые погибли на борту "Вильгельма Густлоффа". Можно увидеть, что это были молодые люди 1923 года рождения или даже моложе, которые были недавно сравнительно призваны в подводный флот, полноценной подготовки они получить не успели. Скорее всего, все вот эти молодые люди, находившиеся на борту "Густлоффа" в военной форме, они обороняли бы Берлин", - говорит Мирослав Морозов.

Результаты того расследования много лет были засекречены, кому это оказалось выгодно? Зачем нацистам поддерживать легенду о якобы уничтоженной вместе с лайнером элите ВМФ Третьего рейха?.

Совинформбюро в свою очередь, объявляет, что Германия в трауре. Буквально за неделю из-за одной советской подлодки немецкий народ потерял почти 14 тысяч человек. Потоплением "Густлоффа" тот поход для Маринеско не закончится. Вскоре он увидит еще один корабль. И удача снова на его стороне.

"Кстати, потопление "Штойбена" было по сложности чуть ли не труднее, чем потопление "Густлоффа". Так что им пришлось расстреливать "Штойбен" вообще только снарядами, которые находились на лодке наверху, потому, что все торпеды у них ушли на "Густлофф", - утверждает Татьяна Маринеско.

Лайнер "Генерал фон Штойбен" во время Второй мировой войны использовался как гостиница для высшего командного состава. В начале 1945 года судно переоборудуют в госпиталь. Так же, как и "Густлофф", оно вывозит раненых военнослужащих и беженцев, следует в Германию из Пиллау, ныне город Балтийск Калининградской области. На борту "Штойбена" свыше 3,5 тысяч человек.

"Я не могу вспомнить ни одной другой атаки, произведенной нашими подводниками, где атака, общая, с момента обнаружения цели до момента выпуска торпед, продолжалась 4,5 часа. Как правило, если не удавалось выйти на протяжении 30-40 минут в атаку, все, командир говорил: не получается, не сошелся клином белый свет на этой цели, будет другая, буду атаковать ее", - рассказывает Мирослав Морозов.

Победа на Балтике

Маринеско словно запрограммирован на подвиг. 10 февраля 1945 года "Штойбен" уходит под воду, всего за 15 минут. Правда, командир С-13 думает, что потопил военный крейсер "Эмден", он четко видел зенитные орудия и пулеметы. О том, что это был санитарный корабль, он узнает только по прибытию в Финский порт Турку из местных газет. Какую выгоду получает Советский союз от уничтожения "Густлоффа" и "Штойбена"?

"После потопления "Густлоффа" и "Штойбена" немцы окончательно сдались на Балтике. Для них вопрос доставки грузов из Швеции, доставки вспомогательных различных частей в этом регионе для них завершен был. Поэтому после атаки Маринеско закончилась по большому счету активная фаза различных операций немецкого флота на Балтике", - утверждает Михаил Ненашев.

На самом деле, Гитлер, чтобы окончательно не подкосить боевой дух страны и армии, скрыл гибель такого количества людей. Официально траур в стране объявлен не был. Советская сторона также скрывает имя отличившегося командира. Оно станет известно гораздо позже. В годы холодной войны Маринеско в Германии будут называть не иначе, как военным преступником.

"Но при этом забывается то, что всего лишь несколько лет тому назад немцы точно также, даже еще более просто, потопили наш настоящий санитарный транспорт «Армения», где практически никто не спасся. Из 5 000 человек только 6 человек сумели выбраться. Здесь почти тысяча человек еще осталась на плаву", - говорит Николай Черкашин.

Для немцев встанет полной неожиданностью то, что институт морского права в городе Киле, оправдывает Маринеско. Ответственность переложена на командование германского флота, которое позволило принять на борт боевого корабля столько мирных людей. Вот только зачем это было сделано.

Благодаря рассекреченным документам всплыли новые факты о той ночи. Немецкие эксперты обнаружили, что кроме советской подлодки "Густлофф" преследовала еще одна, и вероятно, эта лодка принадлежала нацистам, похоже, ее отправили вслед за лайнером намеренно и "Густлофф", еще до встречи с Маринеско, был обречен.

"Вот, это его кормовая часть, видите сами, он лежит на ровном киле, не перевернут, не на борту, без крена, почти как вот шел, так и сел на грунт. Его можно было бы объявить как бы братской могилой, но немцы этого не сделали", - рассказывает Николай Черкашин.

Нацисты сделают все, чтобы скрыть подробности гибели "Густлоффа". Оказывается, вместо 417 человек экипажа, на борту лайнера находилось всего 173 человека, меньше половины положенного штата. Спасательные моторные катера заменены дешевыми шлюпками.

А среди пассажиров по документам действительно числятся высокопоставленные офицеры 3 рейха. Но только на бумаге. На самом деле – это мертвые души. Гибель на борту "Густлоффа" должна была стать прикрытием тайного исхода нацистской верхушки, чтобы после никто не принялся их искать.

"Не стоит забывать, о том, что на "Густлоффе" были немецкие подводники, военные люди, и в первую очередь "Густлофф" перемещал именно их, а уже мирное, беженцы - это уже впоследствии были добавлены на этот корабль", - говорит Михаил Жарков.

Есть ли другое объяснение тому, что "Густлофф" перегружают людьми и тем странным обстоятельствам, что предшествуют его гибели? По одной из версий лайнер стал жертвой большой политики: смертью женщин и детей, среди которых большинство поляки, Гитлер надеялся рассорить союзников СССР.

Надеялся, что они воспримут это как "морскую Катынь", а он явится спасителем. Две торпеды нацистской подлодки должны были только слегка повредить лайнер. Но Маринеско спутал эти планы.

"Александр Иванович Маринеско безусловно был неординарным командиром. У нас говорят, что командир должен уметь подчиняться. Но находясь в таком походе, где командир – первый после Бога, он должен иметь право сам принимать решения. И вот именно эта черта Александра Ивановича позволила ему выйти в такие две знаменитые атаки, которые сделали его подводником номер один военно-морского флота Советского союза", - утверждает Виктор Блытов.

Живым из пекла

Как ему удалось победить противника и вернуться живым из похода? Многие моряки до сих пор над этим ломают голову. Ведь до января 1945 года Маринеско почти не выходил на задания. Правда, в свое время, его команда была признана одной из лучших.

"В 1940 году, еще до войны, вот этих всех потоплений, Маринеско со своей командой установит рекорд погружения. Вместо 35 положенных секунд, Маринеско смог погрузится за 19 секунд. Это достижение было отмечено", - говорит Михаил Жарков.

К концу войны у Маринеско явно наблюдается внутренний надлом. Он не в деле, не может помочь, он заблокирован под Ленинградом.

"Лодка M-96, которой командовал Маринеско, она совершила два похода 1942 году. Потом его в апреле 1943 года назначили командиром С-13, и на ней он в следующий раз вышел в поход в начале октября 1944 года. То есть у нас получается 22 месяца посредине самой ожесточенной Великой Отечественной войны, он был вынужден бездействовать", - рассказывает Мирослав Морозов.

А в это время победа под Сталинградом, под Курском, битва за Днепр, почти полное освобождение территории СССР. Маринеско же вынужден бездействовать. Командование понимает его состояние, поэтому нередко на его дисциплинарные проступки закрывают глаза.

"Для того, чтобы сколотить экипаж подводной лодки, подготовить его к выходу в море, нужно было тренироваться на реке Неве. Полигонов не было никаких в условиях блокадного Ленинграда. Даже то, что они нормально могли бы исполнять свои служебные обязанности, были вынуждены на месяц – на полтора месяца помещать в санатории с усиленным питанием. Но что в условиях блокадного Ленинграда, было такое – санаторий с усиленным питанием: капусту, картошку, вот они могли есть, чуть больше, чем все остальные", - говорит Морозов.

Моряки умирают от голода. Экипаж приходится часто обновлять. То и дело доходят слухи о гибели советских кораблей. Там немало друзей Маринеско. Немцы перегородили Финский залив. Стальная сеть натянута до самого дна. Подлодки не могут вырваться. Зачастую они уже не возвращаются.

"За исключением там одного или двух случаев, никто не знал, что стало с этими лодками, куда они делись, что стало с экипажами, как проходили их последние часы, минуты. Может враг какое-то новое оружие применил против подводников. Они уходят, и вот это вот психологическое напряжение, вот это вот ощущение, когда ты сталкиваешься с чем-то неизвестным и можешь погибнуть, просто случайно, по собственному незнанию, и невозможность каким-то образом изменить – оно конечно очень сильно психологически давило", - считает Мирослав Морозов.

Когда С-13 выходит в знаменитый поход, Маринеско руководит не только желание спасти себя от трибунала. Он мстит: за друзей, за свои срывы, за Ленинград.

"Он действовал по своему усмотрению, по своему выбору, ведь он мог оказаться и в другом районе Балтийского моря, но чутье, интуиция командирская подсказала ему, что нужно идти в район Данцигской бухты, потому что оттуда немцы эвакуировали и свои войска, и население, и всех кого могли, ценности вывозили", - говорит Николай Черкашин.

С моря на землю

Вернувшись на базу победителем, он будет не готов к последующим событиям. Вскоре, его спишут на берег.

"Переживал, очень сильно переживал. Он какое-то время еще ходил в море на кораблях, на торговых судах, но потом у него плохо стало со здоровьем, со зрением, и он прекратил это делать", - рассказывает Татьяна Маринеско.

Маринеско пришлось пережить не только забвение. В 1949 году он попадает в тюрьму. Бывший командир подлодки устроился в Ленинградский институт переливания крови. Но, как и на флоте, со своим характером он пришелся не ко двору.

"Директор этого учреждения, да, возможно, проводил какие-то махинации, связанные с имуществом. Маринеско это не нравилось, поскольку он как заместитель директора это все видел, не мог не замечать. И вот однажды, якобы с разрешения, устного разрешения, этого директора, Маринеско развез по домам сотрудников торфяные брикеты, которые лежали во дворе этого самого института, а потом ему поставили в вину то, что никакого разрешения не было", - утверждает Михаил Жарков.

Он отсидит в ГУЛАГе два года, выйдет досрочно. На ленинградском заводе "Мезон" над ним сжалятся: как ветерану войны дадут место диспетчера. Там Маринеско и проработает до конца жизни. Но море забыть не сможет. Часто, возвращаясь после работы, он будет поворачивать к берегу Финского залива, и пока не опустится ночь, смотреть вдаль.

"Эта атака единственная, которая спустя семьдесят лет, моряки и подводники и надводники разбирают, это одно. И второе, конечно, отношение Маринеско к этому событию после войны. Он не выпячивал, и вся страна-то узнала уже в 60-е годы, почти перед самой смертью, о том, что он сделал", - говорит Михаил Ненашев.

Атака века – так охарактеризуют историю "Густлоффа" немецкий писатель, Нобелевский лауреат, Гюнтер Грасс. Его книга об этих событиях появится на свет уже в 2000-х и сразу станет бестселлером. И с новой силой вспыхнут разговоры. Как наградили Маринеско после атаки? Не отметить успешный выход было нельзя. Героя он не получит, но ему вручат орден Красного Знамени и выпишут премию, которую подводник, якобы, тут же потратит на покупку автомобиля.

"Одна из многих, кстати говоря, ходящих о Маринеско красивых легенд. В Советском союзе, машины вот так вот, просто, по улицам не ездили, в 30-е – 40-е годы. Если были личные автомобиль, то личный автомобиль выделялись решением Партии и Правительства, каким-то деятелям искусства, культуры. В личном пользовании в 30-е – 40-е годы машин с Советском союзе практически не было", - рассказывает Мирослав Морозов.

Для немцев гибель "Густлоффа" сравнима с бомбардировкой Дрездена. Этот процветающий город, как и шикарный лайнер, был символом нацистской Германии. После затопления корабля стало очевидно, что дни Гитлеровского режима сочтены.

"До сих пор историки, и не только историки, юристы и кто угодно, спорят о том, насколько оправдана была эта атака, не совершил ли Маринеско преступление против гуманизма, человечности, и т.д, и т.д. И все-таки по нашим выкладкам, атака была проведена так, как она и должна была быть проведена в военное время и при тех обстоятельствах", - говорит Николай Черкашин.

В 1991 году в Калининградском зале "Дружбы" Хайнс Шон, один из выживших пассажиров "Густлоффа", сделал свой доклад о событиях той ночи. Впервые перед русской аудиторией. А после, был показан немецкий фильм о гибели лайнера. Пожилой ветеран поднялся и сказал: наконец-то мы знаем правду. На судне находились не только нацисты, давайте почтим память детей и женщин. Зал встал. Многие плакали.