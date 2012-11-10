Леонид Брежнев. Фото: ИТАР-ТАСС

Леонид Брежнев ушел из жизни 30 лет назад – 10 ноября 1982 года. Брежнев руководил Советским Союзом в течение 18 лет. Это время вошло в историю как "эпоха застоя". В это время отсутствовали политические потрясения и реформы в экономике. Политический курс после "оттепели" стал жестче, начались преследования диссидентов.

Брежнев родился Каменском Екатеринославской губернии (ныне Днепродзержинск Днепропетровской области Украины) в 1906 году. В 1915 году был принят в классическую гимназию, которую окончил в 1921 году. С 1921 года работал на Курском маслобойном заводе. В 1923 году вступил в комсомол. Окончил Курский землемерно-мелиоративный техникум и Днепродзержинский металлургический институт.

После окончания техникума получил квалификацию землемера 3-го разряда и работал землеустроителем несколько месяцев в одном из уездов Курской губернии, потом в Кохановском районе Оршанского округа БССР (ныне Толочинский район). В марте 1928 года был переброшен на Урал, где работал землеустроителем, заведующим районным земельным отделом, заместителем председателя Бисертского райисполкома Свердловской области, заместителем начальника Уральского окружного земельного управления.

В сентябре 1930 года уезжает в Москву, где работает кочегаром-слесарем на заводе. Член ВКП(б) с 24 октября 1931 года. В 1935—1936 годах служил в армии: курсант и политрук танковой роты в Забайкалье. В 1936—1937 годах – директор металлургического техникума в Днепродзержинске. С 1937 года - инженер на Днепровском металлургическом заводе имени Ф. Э. Дзержинского. В мая 1937 года стал заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. С 1937 года состоит на работе в партийных органах. В 1938 года стал заведующим отделом Днепропетровского обкома компартии Украины, а c 1939 года – секретарем обкома.

С началом Великой Отечественной войны принимает участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимается эвакуацией промышленности, становится заместителем начальника политуправления Южного фронта. С июня 1945 года - начальник политуправления 4-го Украинского фронта, затем — Политуправления Прикарпатского военного округа. С 30 августа 1946 года по ноябрь 1947 года – первый секретарь Запорожского, а затем Днепропетровского обкомов партии. В 1950—1952 годах работает первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. На XIX съезде партии по рекомендации Сталина был избран секретарем ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК партии. В 1953—1954 годах является заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота.

В 1954 году переводится в Казахстан, где сначала работает вторым, а с 1955 года первым секретарем ЦК компартии республики. Брежнев – секретарь ЦК КПСС в 1956—1960 годах, в 1956—1957 годах кандидат в члены Президиума ЦК КПСС и с 1957 года член Президиума (c 1966 года — Политбюро) ЦК КПСС. В 1960 году назначен председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1964 году после смещения Хрущева возглавляет секретариат ЦК КПСС.

В 1968 году первый секретарь компартии Чехословакии Александр Дубчек начал реформу по демократизации страны. Советский Союз резко осудил реформы Дубчека. На этом основании СССР ввел свои войска в Чехословакию, после чего реформы были практически свернуты.

22 марта 1974 года Брежневу присвоено воинское звание генерал армии. В конце 1970-х годов вышли мемуары Брежнева – трилогия, состоящая из книг "Малая земля", "Возрождение" и "Целина".

12 декабря 1979 года Брежнев и его ближайшие соратники приняли решение об осуществлении государственного переворота в Афганистане и о вводе советских войск в эту страну, что стало началом многолетнего участия СССР во внутриафганском конфликте.

Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на государственной даче "Заречье-6". Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Подготовлено по материалам открытых источников