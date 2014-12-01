Теория великого заговора: как тайные масонские ложи вершили историю СССР

"Нераскрытые тайны": Тайные масонские общества в СССР

Кремлевская пятиконечная звезда, красный цвет флага и пионерского галстука, серп и молот на государственном гербе, в руках рабочего и колхозницы, обращение "товарищи" - все эти символы советской эпохи взяты из масонских учений и толкуются как "кровь", "смерть", "печаль", "совершенство".

Выходит, организаторами и вдохновителями Октябрьской революции были масоны? Неужели видные большевики состояли в тайных ложах? Масонство в Стране Советов - это правда или вымысел? Об этом читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Советское ложе

1908 год. Париж. Ленин в эмиграции. Накануне праздника Рождества он делает в своем дневнике скупую запись: "Принят в масоны…". Позже эта страница исчезнет из его тетради. Останутся только воспоминания соратников и очевидцев. Но зачем русскому революционеру понадобилось вступить во французскую масонскую ложу? И почему этот факт замалчивался?

Игорь Хохлов утверждает, что Ленину казалось взаимовыгодным сотрудничество с масонами. Эта организация существует уже не один век и превратилась в силу, с которой нельзя было не считаться. Масонские ложи до сих пор называют теневым правительством. Ленин после провала революции 1905 года ищет поддержки за границей.

"Вполне возможно, что до 1908 года Ленин также состоял в какой-то масонской ложе, возможно русской масонской ложе. И собственно говоря, по рекомендации русской масонской ложи он смог вступить в ложу "Искусство и труд". Потому что мы знаем, что французская ложа "Искусство и труд" объединяло наиболее влиятельных политических деятелей Франции того времени", - говорит научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Игорь Хохлов.

Многие исследователи находят масонский след в крупнейших исторических событиях. Официально же это закрытое от посторонних глаз движение вне политики.

"Мы знаем, что масоны сыграли огромную роль в революционном движении в ходе Великой французской революции. И американская независимость, провозглашение Соединенных Штатов Америки – это фактически действие французской масонской ложи. То есть у французских масонов опыт государственных переворотов, опыт войны за независимость очень долгий", - утверждает Игорь Хохлов.

Ленин становится желанным адептом. Французские масоны в нем уже тогда видят будущего видного политика. Его допускают в ложу.

"Масон – это человек, который владеет чем-то. Он может владеть огромным капиталом. Он может владеть авторитетом политика. Это может быть ученый, который сделал открытие. Это может быть даже спортсмен, если это автор какого-то достижения. Вот туда принимают только вот таких людей", - поясняет историк Елена Съянова.

В России масонство официально запрещено с 1826 года. Точнее, его запрещают еще 4 годами ранее, но после восстания декабристов, многие из которых входили в это общество, указ повторяют. История с декабристами окончательно убеждает императора Александра I в том, что его опасения были не напрасны: масоны не безобидны. В это же время Италия, Германия, Испания страдают от революционеров-карбонариев, которые тоже начинали как закрытый клуб по интересам.

"Эта вот испуганность царей, испуганность карбонарством в Европе, я думаю, повлияла. При Катерине вышли первые памфлеты против масонов. Женщин не допускали на масонские собрания. А представьте, вы царица. Все окружение ваше где-то собирается, тайно вроде бы. Конечно, есть такое определенное недоверие: "Как это так? Тайно собираются и непонятно о чем говорят". И да, были масоны среди декабристов. Но я хочу сказать, что в первую очередь в окружении царя (кто встал на защиту царя) было больше масонов, чем среди декабристов", - рассказывает великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов.

В прошлом кандидат в президенты России и лидер одной из партий Андрей Богданов вот уже 7 лет как главный масон в стране. Его кабинет уставлен традиционной для общества символикой. Великий мастер Великой ложи России охотно дает интервью. Возможность говорить о масонстве вслух появилась только в лихие 90-е.

"Есть ритуал принятия. Его в принципе частично каждый может и, скорее всего, читал, видел. Читал, наверное, "Войну и мир" - каждый и помнит Пьера Безухова, прием Пьера Безухова. Я вам скажу, что ритуал не изменился с тех времен. Чтобы попасть в масонство, два брата, то есть мастера-масоны, должны выступить рекомендателями перед ложей, что вот они двое рекомендуют кого-то принять в братство. После этого проходит опрос под повесткой. Человека приводят в ложу с завязанными глазами, и он не видит, кто там находится.

Почему это делается? Потому что многие масоны не афишируют, что они масоны. Соответственно, если вдруг человека не примут в ложу, то он не должен видеть, кто в данный момент в ложе находился", - объясняет Андрей Богданов.

Однако иногда масоны дают знать окружающим о своей причастности к братству. Существует ряд жестов и символов тайного общества, которые не изменились до сих пор. Очень известное приветствие римских легионеров – масонский жест. Масоны их просто взяли на вооружение, они их не придумали.





В масонстве очень много естественного, идущего от природы. Они не белые и пушистые. но обычно братство исторгает из себя людей, которые начинают вести самостоятельную линию и заниматься грязной политикой. Поэтому многие политики, будучи уже политическими авантюристами, людьми с окровавленными руками, состояли в масонской ложе, но это всего лишь их прошлое.

Искусство и труд

Так кто же еще из большевистских лидеров в прошлом был масоном? И почему, стоило Ленину и его команде прийти к власти, как дни тайных обществ оказались сочтены? Советская Россия для масонов запускает обратный отсчет.

"Мы знаем, что Яков Свердлов был масоном, мы знаем, что Зиновьев и Каменев – это ближайшие сподвижники Ленина, которые помогли ему скрыться, избегая ареста летом 17 года, также были масонами, и они были, кстати говоря, масонами той же самой ложи "Искусство и труд", к которой принадлежал Ленин. Практически все большевистское руководство раннего революционного периода входило в состав масонских лож", - рассказывает Игорь Хохлов.

"В то же время Александр Федорович Керенский, Глава Временного правительства, объявивший летом 17 года Россию республикой, не дожидаясь учредительного собрания, которое должно было решить, оставаться России монархией или стать республикой, тем самым именно Керенский совершил государственный переворот и конституционный. Другие уже далее по его стопам шли", - говорит публицист Вольфганг Акунов.

Публицист Вольфганг Акунов провел собственное расследование тех событий. То, что он обнаружил, его потрясло. Не секрет, что к моменту революции большевиков в Петрограде было совсем немного. Даже Ленин не верил в их победу. По заключению Акунова, подогрел ситуацию именно Керенский – генеральный секретарь масонской организации "Великий восток народов России". И, кстати, друг детства Ленина.

"Керенский просто сдал Ленина России. И Керенскому тоже ничего не сделали, понимаете. Он вовсе не… как говорят, якобы в женском платье, - это все легенды. Ни в каком не в женском платье, не в платье медсестры. Он спокойно просидел несколько месяцев в России, и потом через Архангельск выехал к своим братьям в Европу. Никто ему ничего не сделал", - утверждает Вольфганг Акунов.

Сразу после революции масонство в России процветает. Однако вскоре Ленин лично одобряет гонения на это тайное общество. Что произошло? Его исключают из ложи? Или после захвата власти поддержка масонов ему больше не нужна?

"Это тоже уже доказано, потому что почти все Временное правительство состояло из этих масонов. Причем в те годы, в годы нашей великой смуты начала прошлого века, это было широко известно и обсуждалось в обществе. И даже широкие народные массы знали, что это такие сволочи - масоны, и "франк-масоны" у нас появилось русское ругательство "фармазоны". Вроде как Сталин запретил деятельность масонов. Но как можно запретить деятельность тайного общества?", - считает публицист Владимир Жданов.

Сталин подхватывает курс на искоренение масонства. Сам он в братство не вступил, - один из немногих с большевистской верхушки. Почему? В партии ему поначалу отводят роль второго плана. Он отвечает за финансовое и хозяйственное обеспечение большевиков. К тому же бывший семинарист и разбойник – неподходящий кандидат в масоны. Точно известно как минимум об одном громком ограблении, к которому Сталин причастен.

Ограбление по-сталински

1907 год. Тифлис, ныне Тбилиси. 13 июня ровно в 10 утра кассир Госбанка России Курдюмов и счетовод Головня выходят из здания городской почты и садятся в царские фаэтоны. Под охраной 2 стражников и 5 казаков они направляются в банк.

У госслужащих при себе огромная сумма - 250 тысяч рублей. В это же время из тихого переулка им навстречу выдвигается группа молодых людей - обычная компания, никто бы их потом не вспомнил. Только одна деталь выбивается из, казалось бы, обыденной картинки: на них теплые и длинные не по погоде пальто.

"Дело в том, что Сталин был как бы из другой совершенно категории революционеров, чем, например, Бухарин, Рыков, Троцкий, Ленин, Зиновьев и Каменев, или даже Яков Свердлов. Сталин фактически был казначеем большевистской партии и в основном занимался различного рода незаконной деятельностью, которая обеспечивала безбедную жизнь Владимира Ильича и его соратников в Европе. Безусловно, Ленин совершенно умышленно отсекал его от какого-либо доступа к своим масонским связям", - говорит Игорь Хохлов.

Когда до здания банка остаются уже считанные метры, инкассаторский кортеж вдруг резко останавливается. Охрана не успевает опомниться, как бросившийся им наперерез человек останавливается и открывает по колонне огонь. Следом раздаются взрывы бомб.

Дело происходит в самом центре города – на Реванской площади. Возникает страшная паника. К тому моменту, как на место преступления прибывают полицейские, деньги похищены, 2 человека убиты, ранены свыше 20. Трое из них – смертельно.

Бандиты успевают скрыться. По воспоминаниям членов той боевой группы, Сталин был главным зачинщиком этого ограбления. Деньги прямиком отправляются за границу на большевистский центр, где находится Ленин.

"И Сталин в этом плане был человеком совершенно на отшибе, как, собственно говоря, и Молотов. Это люди, которые занимались совершенно практической революционной деятельностью России. Им, во-первых, были не нужны масонские связи. Они занимались совершенно другим. И, безусловно, они с большим подозрением относились к людям, которые находились в Европе, имели какие-то связи с зарубежьем. В этом плане Сталин и не мог попасть под влияние масонов. Его изначально старшие товарищи по партии к этому не подпускали, и это совершенно очевидно, потому что понятно, что членство в масонской ложе и доступ к такого рода информации революционера – это уникальный ресурс. Никто не хотел Сталина пускать себе в конкуренты", - объясняет Игорь Хохлов.

Масоны-нелегалы

Зачем Ленину нужно было вступать в масоны за границей, если предположительно он уже посвящен в России? Это же единое братство. Оказывается, антимасонский указ Александра I в конце концов приводит к расколу внутри тайного общества. В России возникает нелегальное масонство.

Русские вступали в масонство за рубежом – во Франции, Англии и некоторых других странах. Затем в 1906 году, после того как началась революция и было сделано послабление в политических свободах, были созданы первые ложи. Но затем они практически полностью отсоединились от мирового масонства и превратились в некий клуб, который масонством нельзя назвать.

Это и толкает Ленина, по мнению авторитетного историка Виктора Белявского, примкнуть к масонам Франции, поскольку русские ложи братство не признает. Никакого влияния они не имеют.

"Нашлось несколько человек, которые решили вновь возродить масонство, забыв о том, что оно является посвятительским орденом, то есть должны тебя посвятить в масоны, чтоб потом когда-то мог бы и ты посвятить. Но они собрались небольшой кучкой и сказали: "Давайте будем считать друг друга масонами". Попытались создать некую ложу в Петрограде в начале 20-х годов. Но она не просуществовала еще и несколько лет, как ее разгромили. А, собственно говоря, ее достопочтенный мастер стал главным не просто фигурантом, а главным стукачом, который очень подробно рассказывал о том, что происходило в его ложе", - утверждает историк Виктор Беляевский.

Этого стукача и главного фигуранта ленинградского дела зовут Борис Астромов. Именно он спровоцирует преследование масонов в Советском Союзе и убьет их репутацию. Возможно, никто бы так и не узнал, как это было, но осветить историю лжеобщества поручают лучшим журналистам того времени Леониду Тубельскому и Петру Рыжею, больше известным под псевдонимом Братья Тур.

На всю страну они прославятся позже, в 1949-м, после выхода картины "Встреча на Эльбе", снятой по их сценарию. А тогда, в 1928 году, весь Ленинград будет взбудоражен их статьями об Астромове. Чем же он отличился? Почему именно его заказали журналистам?

"Борис Астромов, которым действительно владела идея о том, что нужно обязательно использовать традицию масонства, эту близость идеологии поставить фактически на службу новому советскому государству, то есть создавать элиту Советского Союза на основе именно такого масонского ордена... И вот, поскольку у Бориса Астромова у самого получалось очень плохо с организацией людей под определенной иерархией, он примкнул к обществу Мебеса и, соответственно, воспользовался фактически его ресурсами. Пока Борис Астромов не увидел, что фактически все его попытки как-то расширить влияние этого общества на город или даже страну фактически терпят крах одна за другой", - объясняет журналист Антон Первушин.

Сначала попытки братьев Тур написать статью о масоне Астромове терпят крах. Они даже пытаются отказаться от задания - слишком мало фактов. Но ленинградское дело на личном контроле у Сталина. Чем оно его так заинтересовало?

"Сталин с большим подозрением относился к большевикам-масонам, и, как только он в достаточной степени консолидировал в своих руках власть в конце 20-х годов, в первую очередь он начал истреблять именно тех большевиков, которые имели масонские корни. Фактически можно сказать, что к началу Великой Отечественной войны масонство в Советском Союзе было полностью истреблено", - рассказывает Игорь Хохлов.

ОГПУ в порядке исключения дает братьям Тур на одну ночь секретную папку с делом Астромова. Сменяя друг друга за печатной машинкой, журналисты начинают эту историю так: "Перед нами фотографическая карточка – нечто вроде крылатого грифона, озаренного вспышкой магния.

Аскет и негодяй

Кивер, шкура пантеры, кожаные рейтузы. Лицо, сжигаемое тайными страстями аскета и негодяя. Это Астромов. Он же Ватсон. Он же Кириченко. Даже его родная мать не может объяснить происхождение трех его фамилий. Вся его прошлая и настоящая жизнь покрыта пеленой таинственности".

"Естественно, сотрудники ОГПУ чрезвычайно заинтересовались, что это такая за тайная организация, которая тут, в Ленинграде, работает, и договорились с Астромовым о том, что он будет вести наблюдение как их агент, то есть фактически его завербовали", - поясняет Первушин.

На самом деле Астромов сам на них выходит. Просто однажды приезжает в ОГПУ и предлагает свои услуги. Свой человек внутри тайного общества – неслыханная удача. Неопытные советские оперативники не подозревают, как их провели.

"Те масоны, которые в России появились, как бы сами себя назвали масонами. Собственно говоря, формально имена этих людей никто не знал. То есть даже сама структура управления Великой ложей кардинально отличалась от того, что существует в обычных регулярных ложах. То есть и управление, и отношение к религии, и отношение к власти – это совершенно другое", - говорит Виктор Белявский.

В молодой Советской стране действует по крайней мере 8 тайных масонских организаций. Часть из них обосновалась в Ленинграде. Самая крупная – Орден мартинистов, ветвь одноименного французского общества. Возглавляет его барон Григорий Мебес. Он читает адептам лекции по основам оккультных наук, а его жена – по истории религии. Еще они развивают способности к телепатии. Среди учеников – Борис Астромов.

"Самое интересное, что пострадал больше всех от этой истории сам Астромов. Видимо, все-таки чекисты поняли, что он не та фигура, что он, скорее, такой аферист, а не тот, за кого он себя выдавал. Поэтому если другие участники-подследственные, проходившие по ленинградскому делу, то есть члены клуба мартинистов, были наказаны ссылками, то Астромов действительно сел в тюрьму", - рассказывает Антон Первушин.

Прежде чем чекисты соберут досье на Астромова, он полгода будет жить за их счет. Эта игра со спецслужбами тоже поспособствует его аресту. ОГПУ еще долго будет приходить в себя от такой наглости. Итак, оказывается, Астромова из масонской ложи Мебеса давно выгнали.

Он, правда, переживал недолго и организовал собственную. Но видных большевиков в ней не было. Мало того, бывшие братья-мартинисты и вовсе перестают с ним общаться. Но следствие интересуют секреты ордена Мебеса: политические взгляды видных мартинистов, их заграничные связи, о которых Астромов понятия не имеет. Из тюрьмы он каждый день будет писать письма Сталину.

"Писал Сталину разные слезные письма о том, что вот он не виноват, что он на самом деле хотел хорошего. И, опять же, доказывал в этих письмах, что есть определенная идеологическая связь между масонством и коммунизмом, что вот неплохо бы использовать традицию", - утверждает Первушин.

Сталин не удостаивает эти письма вниманием, но использует дело Астромова как повод для гонений.

"Связь с зарубежными масонскими ложами, поддержка влиятельных политических кругов, например из Франции, уже превратилась для Сталина из поддержки в обузу. Такая организация, которая не признает государственных границ, которая приучает людей мыслить себя людьми мира, безусловно, шла полностью вразрез со сталинской политикой конца 20-х годов. Я думаю, что в значительной степени те репрессии против старых большевиков, которые начались еще в конце 20-х годов, – это в значительной степени были репрессии не столько против соратников по партии, многие из которых для Сталина не представляли никакой угрозы, а зачистка поля от людей, связанных с масонами, потому что в этой ситуации они рассматривались как иностранные агенты влияния", - рассказывает Игорь Хохлов.

Репрессии вольных каменщиков

Начинаются аресты масонов. В живых останется только старый большевик Петровский, но он будет снят со всех постов. По этому делу проходит даже Анастасия Цветаева - сестра поэтессы Марины Цветаевой. Анастасия получит 10 лет лагерей. Максима Горького, который живет в это время в Италии и о связях которого с масонами тоже поговаривали, не трогают.

Но исчезнет ли масонство в СССР навсегда? Идет 1930 год. Сталин все увереннее чувствует себя у власти. Конкурентов становится все меньше. Но борьба с масонами обернется против вождя народов. Каким же образом? Именно преследование масонов спровоцирует Германию напасть на Советский Союз - так считают некоторые современные исследователи.

Масонская Лига Наций сделала все, чтобы подтолкнуть Гитлера пойти против Сталина. В частности, западные державы отменяют экономические и финансовые санкции против нацистской Германии. Таким образом, создают фюреру условия для подготовки к войне с Советским Союзом.

А в декабре 1936 года президент США Рузвельт, известный масон, провозглашает политику коллективной обороны Западного полушария. Фактически масоны изолируют СССР от остального мира и оставляют один на один с Гитлером. По сути, это откровенный заговор. Сталин не отнесется к нему всерьез, за что и поплатится. Игорь Хохлов идет в своих заключениях еще дальше: борьба советской власти с тайными обществами была выгодна масонам.

"Собственно говоря, и Первая, и Вторая мировые войны своей задачей ставили уничтожение той колониальной системы, которая существовала. По итогам Первой мировой войны это удалось не в полной мере. Но по итогам Второй мировой войны колониальная система была уничтожена", - считает Хохлов.

Существуют данные, что Гитлер в свое время тоже состоял в масонской ложе. Однако эксперт по Третьему рейху Елена Съянова опровергает это. В молодости будущий фюрер был некоторое время членом мистического общества Туле, но эта организация совершенно далека от масонства и занималась больше изучением вопроса о происхождении арийской расы. Гитлер, как и Сталин, придя к власти, уничтожит масонов.

"Но это общество не было репрессировано, оно просто перестало само существовать. Но никто из его членов не был никем обижен. По очень простой причине: потому что в недрах этого общества, собственно, и родилась та партия, которую потом мы стали называть НСДАП. Вот именно там сформировался костяк этой партии. Именно там, на заседаниях общества Туле, Гитлеру внушили, что он может", - объясняет Елена Съянова.



Фото: blogs.voanews.com/Сергей Москалев

Несмотря на то, что масонство в Германии, как и в Советском Союзе, запрещено, научные институты нацистской организации Аненербе изучают масонские ритуалы. Некоторые даже копируют.

"СС даже назвал себя новым немецким орденом. Гиммлеру очень нравилось, когда его называли Великим магистром. Когда его замок Вевельсбург называют штаб-квартирой нового германского ордена, и там, в этом замке (кстати, туда до сих пор водят экскурсии и все это можно увидеть), действительно практиковались ритуалы, очень близкие к масонским", - говорит Съянова.

Журналисту Антону Первушину стала известна любопытная история: один из советских профессоров в 1950-е годы принимается изучать тему масонства. Через знакомых запрашивает у эмигрантов из России списки масонов. Однако неожиданно получает отказ. Ему заявляют, что в Советском Союзе по-прежнему есть члены этого общества. Даже в высших партийных кругах.

"Масоны как политическая организация создавалась именно с революционными целями, то есть ставила перед собой задачу создание единого мира, космополитичного - без границ, без сословий, без национальностей и под собственным руководством. И, таким образом, в принципе, в этом смысле идеи масонства и идеология коммунистическая совпадали. В общем-то, у них были общие цели и общие интересы", - утверждает Антон Первушин.

"Скажем, даже у послевоенного КГБ не было ориентировки на масонство, то есть офицеры КГБ – они даже не знали такого слова «масон». Да, их ориентировали на антисоветчину, их ориентировали на национализм и шовинизм внутри страны, антисемитизм и сионизм - это они знали. А что такое масонство – их даже на эту тему никак не ориентировали, и они тоже были поражены на самом деле, когда изымались материалы такие антимасонские, они их с открытыми глазами читали и говорили, что они первый раз сами об этом слышат", - рассказывает Владимир Жданов.

Продолжение следует

Масонство в Стране Советов не исчезло. В прошлом научный сотрудник одного из сибирских НИИ Владимир Жданов до сих пор помнит скандал, который разгорелся в их институте. Шел 1983 год.

"Директор института, академик Нистерихин начал оборудовать новый коттедж, который он получил. И для того чтобы его оборудовать, он привез откуда-то с запада два бревна красного дерева и в мастерских институтских поручил рабочим, чтобы они сделали обработку по его схеме, по его чертежам и так далее.

Фото: blogs.voanews.com/Сергей Москалев

И рабочие что-то запороли, что-то сделали не так. Когда он это увидал, он прибежал, он рассвирепел. Он орал, кричал, что всех сгноит, что всех разгонит и так далее. Матом матерился. Рабочие были поражены. Возмутились рабочие: как, ничего себе, во-первых, за бесплатно, в институтской, да еще он их и матом материт. И они нажаловались в обком партии", - говорит Жданов.

Едва из обкома партии приехала комиссия, как академика словно подменили. Оказалось, что две колонны красного дерева – это обязательный атрибут масонской ложи. Для многих в академгородке тогда стало ясно, что масонство – это не прошлый век. Оно всего лишь ушло в подполье.

Российские масоны заявляют о себе сразу после перестройки. Некоторые историки предполагают, что не без помощи этого тайного общества развалился Советский Союз. Как бы то ни было, теперь масоны не скрываются. У них есть официальный сайт, они дают интервью, занимаются благотворительностью и заявляют, что тема переустройства мира их не интересует.

"Напрямую масонство не занимается экономикой и политикой. Но тем не менее случается так, что, как правило, более достойные, более активные в обществе люди находят себя, в том числе и в масонстве. В масонстве происходит некое дальнейшее формирование личности.

Когда он оказывается в профанском мире, то он вольно или невольно те идеи реализовывает. Ему не приказывают: "Иди и делай то-то". Но из-за того, что он уже, как вам сказать, пообтесался в этой среде, он, конечно, начинает действовать именно в этой связи", - утверждает Владимир Белявский.

Масоны, или, как их еще называют, вольные каменщики, хранят свою тайну со времен позднего Средневековья. В царской России они появились только при Петре I. Однако пик их популярности пришелся на времена Пушкина. Масонство проповедовало отказ от собственности, нравственное совершенствование и достижение внутренней собранности и гармоничности.

"Эти люди – они во многом, наверное, сами себя воспитали. Ну, во-первых, они владели секретами ремесла, конечно. Безусловно. И они в силу огромного самоуважения, в силу осознания своей исключительности, они свои тайны ремесленные хотели сохранить. Но потом, к XVII веку, вот это строительство готических храмов прекратилось.

Церковь, в общем-то, приходила в некоторый упадок. Но эти бригады, как мы сейчас говорим, эти цеха, эти команды каменщиков – они остались со своей структурой. Они стали менее востребованы, но они стали более закрытыми, более амбициозными. И они стали привлекать в свои ряды посторонних людей. Но людей, которые так или иначе состоялись в жизни", - считает Елена Съеянова.

Крупные банкиры, выдающиеся политики, нобелевские лауреаты - это круг масонов. И хотя официально им не запрещено открыто заявлять о своей причастности к той или иной ложе, делать это никто не спешит. Чего опасаются масоны?

Фото: blogs.voanews.com/Сергей Москалев

"Всегда общим у них было одно - это вера в некое верховное существо, которое стоит над религиями. И охранение своей тайны, которая поддерживалась и клятвами, и ритуалами, и множеством жестов, множеством знаков. Тут уже пошла целая, я скажу так, субкультура. Ну, культура, скажем, целая культура масонства, которая менялась с тысячелетиями. Она, конечно, дошла и до нашего времени, и она продолжает развиваться. Можете в этом не сомневаться", - утверждает Елена Съянова.

Выходит, теневого правительства больше нет и мировые заговоры остались в прошлом?

"Есть такой человек. Он был полковник английской разведки. И он написал книгу "Комитет трехсот". Он 30 лет служил в разведке английской. Изнутри изучал тайные механизмы управления глобальными политическими процессами. И вот, сопоставив все, что ему было известно (а английская разведка – одна из лучших в мире разведок), он как раз и сделал вывод о том, что всей мировой политикой заправляет 300 богатейших семейных кланов мира. Они определяют всю мировую политику, а вот эта семерка президентов – это мелкие шавки и пешки фактически для того, чтобы обеспечить вот этой элите совершенно комфортное, безболезненное и великолепное существование", - рассказывает Владимир Жданов.

Владимир Жданов утверждает, что этот таинственный комитет 300 богатейших семейных кланов мира создан по принципу масонской ложи. А вот испытания, которые проходят члены комитета, посерьезнее.

"Один из обрядов, скажем, – это в могилу человека кладут, в гроб и т.д. Человека повязывают на каком-то преступлении, чтобы он не вышел оттуда. Повязывают ему веревку на шею, петлю, чтобы он, так сказать, знал, что в любой момент эта петля будет затянута. И выход оттуда – либо смерть, то есть легально просто так оттуда выйти, уже с высоких уровней посвящения, просто невозможно. Поэтому это очень серьезная организация, и относиться к ней легкомысленно я бы не стал", - утверждает Жданов.

Ну а что же масоны? Процветают. Созидательная или разрушительная эта сила - вопрос по-прежнему открытый.

"Если вам будут говорить, что масонство выродилось, что масонов нет, что у него уже нет ни настоящего, ни будущего, - не верьте. Потому что пока есть люди, которые считают себя вправе знать более других и скрывать свои знания, масонство будет жить. Заметьте, я не говорю о духовных поисках. Потому что для духовных поисков тайна не нужна. Так вот, изначально масонство и его истоки как раз идут из вот этого вот желания знать более других и охранять свою тайну", - рассказывает Елена Съянова.

Сегодня адепты этого тайного общества исчисляются миллионами. Но менее загадочным оно не стало. Масонские знаки повсюду. В Москве, к примеру, это характерная символика на здании Института Склифосовского, две колоны знаменитой Меншиковой башни и, конечно, кремлевские звезды.