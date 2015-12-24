Кино на "Доверии": "Небесные ласточки", "К Черному морю", "На подмостках сцены"

Кадр из фильма "Небесные ласточки"

M24.ru рассказывает о кино и сериалах, которые покажет социальный канал "Москва Доверие" на этой неделе.

Понедельник, 28 декабря

Кадр из фильма "К Черному морю"

Художественный фильм "К Черному морю" режиссера Андрея Тутышкина телеканал доверие покажет в понедельник, 28 декабря. Молодая пара, Ирина и Николай, решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. В пути их машину останавливает девушка и просит отвезти ее на станцию техобслуживания за запчастями. Ирина сопротивляется, но затем выходит из машины и отпускает Николая на полчаса. Прождав его несколько часов, она садится в машину преподавателя Хохлова, который ехал за ними, потому как любит Ирину без памяти, и с этого момента начинаются всевозможные приключения, объяснения и примирения...(12+)

Время: 20:20





Вторник, 29 декабря

Кадр из фильма "На подмостках сцены"

Музыкальную комедию "На подмостках сцены" Константина Юдина, зрители смогут увидеть во вторник. Фильм стал экранизацией водевиля Д. Ленского "Лев Гурыч Синичкин". События картины разворачиваются в середине XIX века. Состарившийся драматический актер Лев Синичкин, поездив немало по стране, останавливается в одном из провинциальных городков с целью пристроить в театр дочь. Пойдя на ряд хитростей ради талантливой дочери, Синичкин сумел включить ее в состав спектакля, и юная дебютантка добивается большого успеха. (0+)

Время: 20:20





Среда, 30 декабря

Кадр из фильма "Семь стариков и одна девушка"

Художественный фильм "Семь стариков и одна девушка" рассказывает историю молодого тренера Лены Величко. Эта симпатичная и честолюбивая девушка мечтает о блестящей карьере, о воспитанниках-чемпионах. Однако для начала ее определяют методистом в оздоровительную группу для пожилых мужчин. Досаде и разочарованию тренера нет предела. Впрочем, впереди ее ждут приятные неожиданности...(0+)

Время: 20:20





Четверг, 31 декабря

Кадр из фильма "Небесные ласточки"

В канун нового года 31 декабря, телеканал "Доверие" покажет художественный фильм "Небесные ласточки". В музыкальной комедии режиссера Леонида Квинихидзе главные роли исполнили Андрей Миронов, Ия Нинидзе, Людмила Гурченко, Сергей Захаров и Александр Ширвиндт. В живописном месте расположен пансион для благородных девиц, в котором преподает пение священник Селестен. Каждый раз, выходя на улицу, он преображается во Флоридора, который страстно влюблен в театр, сочиняет развеселые куплеты, сам пишет водевиль и мечтает стать известным композитором. Премьера его водевиля едва не срывается – капризная прима прямо перед спектаклем отказывается от главной роли. Все заканчивается как в сказке: ее партию с успехом исполняет одна из учениц пансиона – юная, обаятельная и веселая Дениза, которая хочет стать артисткой оперетты – мадемуазель Нитуш... (0+)

Время: 18:55





Пятница, 1 января

Кадр из фильма "Мой единственный"

В первый день нового года зрители телеканала "Доверие" увидят американский художественный фильм "Мой единственный", с Рене Зеллвегер в главной роли. Энн Деверо отправляется на поиски нового мужа. Окончательно распрощавшись со своим гулящим супругом-музыкантом Дэном Деверо, Энн пускается в путешествие вместе с сыновьями Джорджем и Робби с целью найти ему хорошую достойную замену. И для этого у нее есть неиссякаемый запас энергии, нерастраченное за прошедшие годы обаяние и поддержка любимых детей. (16+)