Садоводческие общества будут развиваться в новом направлении - Жидкин

Владимир Жидкин. Фото: M24.ru

Соглашение между столичным правительством и Союзом садоводов России повлияет на развитие инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Взаимодействие города и общероссийской общественной организации придаст новый импульс программе по обеспечению СНТ москвичей современной инфраструктурой, а самое главное – сделает ее более актуальной, приближенной к реальным потребностям реальных садоводов", - приводит слова Владимира Жидкина пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, реализовываться соглашение будет по нескольким направлениям. В их числе пожарная и санитарная безопасность, газо-, водо- и энергоснабжение, обеспечение проезда садоводов до их участков и обратно.

Кроме того, запланировано участие в подготовке и принятии правительством Москвы решений, касающихся прав и законных интересов садоводов и огородников, а также дачных объединений.

Напомним, что 5 сентября московское правительство и общероссийская общественная организация "Союз садоводов России" подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, дачникам должны обеспечить благоприятные условия. В частности, улучшить транспортную инфраструктуру и электроснабжение на участках.