Финальный этап Кубка мира по мас-рестлингу пройдет в Москве

Фото: mas-wrestling.org

В столице пройдет финальный этап Кубка мира по мас-рестлингу. Соревнования пройдут 28 и 29 ноября. В них примут участие спортсмены из России, США, Украины и еще 17 стран.

Этот вид единоборства представляет собой перетягивание палки между соперниками. Для победы в раунде спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук противника.

Российские спортсмены находятся на первых строчках в мировом рейтинге. На прошлом чемпионате мира они завоевали 12 золотых наград.

Торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 14:00 во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.