Отстраненные от олимпиады спортсмены примут участие в "Кубке олимпийцев"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

До 200 спортсменов примут участие в столичных соревнованиях для отстраненных от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро легкоатлетов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Участвовать в турнире "Кубок олимпийцев" будут не только отстраненные от участия в олимпиаде 68 легкоатлетов, но и другие спортсмены.

К участию в соревнованиях приглашены двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Соревнования пройдут в Москве 28 июля на стадионе имени братьев Знаменских.

В воскресенье, 24 июля, Международный олимпийский комитет отказался самостоятельно принимать решение по участию России в Олимпийских играх в Рио и передал это право международным спортивным федерациям.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США. 25 июля министр спорта РФ Виталий Мутко в письме попросил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу пересмотреть решения по допуску российский легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.