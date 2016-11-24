Сетевое издание m24.ru стало лауреатом премии "СМИротворец"

Фото: m24.ru/Анастасия Мальцева

Журналист сетевого издания m24.ru Анастасия Мальцева получила премию "СМИротворец" в четверг, 24 ноября. Она заняла третье место в номинации "Интернет". Всероссийской конкурс СМИ на освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводит Федеральное агенство по делам национальностей.

"Я рада, что оказалось в тройке победителей, – рассказала Анастасия. – Мне важно знать, что мои работы замечают и читают. Тема межнациональных отношений – одна из самых сложных для СМИ. Здесь каждое слово имеет значение. В своих работах я старалась быть честной, аккуратной и при этом говорить о главном. Необходимости выстраивать межкультурный диалог, смыслах и ценностях, которые присущи людям вне зависимости от их национальности".

Премия присуждена за публикацию двух материалов: "Москва многонациональная: как музеи помогают выстраивать диалог культур" и "Москва многонациональная: прогулка по Татарской слободе и ее окрестностям".

Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" направлен на освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. Конкрус проводится с 2008 года и рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. В конкурсе участвовало более семи тысяч журналистов.

