В столице пройдет турнир по греко-римской борьбе памяти Савинкина и Малова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

25 апреля в столице состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастеров спорта Алексея Савинкина и Виктора Малова. В соревнованиях примут участие 120 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Турнир традиционно пройдет во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина на Авиамоторной улице. Юго-Восточный округ принимает соревнования памяти Савинкина и Малова уже в 15 раз. Ежегодно на турнир съезжаются мастера спорта, это испытание является важным этапом подготовки спортсменов к официальным первенствам Европы и мира.

В этот раз в соревнованиях примут участие 13 команд из Астрахани, Белоруссии, Владимирской, Воронежской и Нижегородской областей, а также республик Крым и Татарстан, Санкт-Петербурга, Тамбовской и Тверской областей, Москвы и области. Участники разыграют медали и специальные призы в восьми весовых категориях.

В свою очередь сборную команду ЮВАО представят 30 воспитанников отделений греко-римской борьбы спортивной школы № 64 и дворца борьбы имени Ивана Ярыгина, в котором занимаются более трех тысяч ребят. За последние 10 лет во дворце занимались три заслуженных мастера спорта, шестеро мастеров спорта международного класса, а также 30 победителей чемпионатов и первенств мира и Европы.

Напомним, 25 апреля также состоится и IX Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии. Турнир посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие приурочено к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях примут участие четырнадцать команд. На татами нового дворца выйдут представители внутренних войск МВД России, МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФНС России, ФСИН России, ФСКН России, ФСО России, а также полицейские из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Румынии, Таджикистана и Японии.