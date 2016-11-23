Фото: пресс-служба Поклонной горы

Первый бойцовский забег в честь дня рождения Брюса Ли пройдет в парке Победы 27 ноября, сообщает пресс-служба Поклонной горы. Главной задачей участников будет пройти дистанцию. Хронометраж из оценки результата исключен.

Как пояснили организаторы, суть забега заключается в преодолении себя, поэтому бегущие должны пройти весь путь до конца. Финишную линию закроют после того, как ее пересечет последний участник.

Дети до 13 лет должны пробежать от одного до трех километров. Подростки до 17 лет – от пяти до десяти километров. Взрослые могут бежать пять, десять и 32 километра. Последняя дистанция связана с продолжительностью жизни Брюса Ли. Мастер боевых искусств умер в возрасте 32 лет.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Зарегистрироваться можно здесь.

В забеге примут участие звезды, мастера спорта, титулованные бойцы и чемпионы России и мира в различных видах единоборств.

На финише участников будут ждать памятные медали и подарки.