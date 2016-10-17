Костюмированные забеги в честь Хэллоуина пройдут в столице

Костюмированный забег в часть Хэллоуина пройдет в парке "Кузьминки", сообщает ТАСС. Обладатель лучшего костюма получит приз после пробежки.

Мероприятие пройдет в субботу, 29 октября. Старт забега состоится в 9:00. Участники могут прийти в костюмах персонажей фильмов ужасов и книжных страшилок.

Дети смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению волшебных палочек и колпаков ведьм.

Празднование Хэллоуина продолжится и в воскресенье, 30 октября. В 08:00 у главной сцены начнется благотворительный "Забег всех святых". Зарегистрироваться на спортивное событие участники смогут на месте или заранее на сайте blindrun.ru. Собранные средства пойдут в поддержку незрячих и слабовидящих спортсменов.

Первыми в 10:00 побегут дети. Они должны преодолеть дистанцию в километр. В 11:30 взрослые начнут бежать трассу в 10 километров.

Болельщиков во время соревнований ждут конкурсы и специальная развлекательная программа. В конце забегов на главной сцене состоится церемония награждения победителей. Там же определят лучший костюм и научат участников вырезать тыкву-подсвечник.

Предварительная регистрация на мероприятие заканчивается 28 октября в 23:59.