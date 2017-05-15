Фестиваль в честь Дня физкультурника состоится в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Летний спортивный фестиваль в честь Дня физкультурника пройдет в "Лужниках" 20 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На большой спортивной площадке организуют соревнования на любой вкус, включая турниры по воркауту, шахматам, городкам, экстремальному самокатному спорту. В программу фестиваля также войдет катание по рампе на роликовых коньках, самокатах, скейтбордах, BMX.

Ключевую роль отведут мероприятиям, посвященным Всероссийскому дню массового футбола. В частности, здесь планируют провести любительский турнир по мини-футболу с участием 350 команд. Они будут состоять из игроков трех возрастных группа: до 16 лет, от 17 до 20 лет, 21 год и старше. Командам-участницам необходимо пройти регистрацию на сайте "Лужников".

Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть матчи Московской школьной футбольной лиги или испытать свои силы в футбольных конкурсах. Они также посетят урок звезд футбола и встретятся с волком Забивакой – официальным символом чемпионата мира 2018 года .

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Церемония открытия состоится "Лужниках", там же пройдут один из полуфиналов и финал турнира. В Москве матчи ЧМ-2018 также примет стадион "Спартак".

