Фестиваль в честь Дня физкультурника состоится в "Лужниках"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Летний спортивный фестиваль в честь Дня физкультурника пройдет в "Лужниках" 20 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На большой спортивной площадке организуют соревнования на любой вкус, включая турниры по воркауту, шахматам, городкам, экстремальному самокатному спорту. В программу фестиваля также войдет катание по рампе на роликовых коньках, самокатах, скейтбордах, BMX.
Ключевую роль отведут мероприятиям, посвященным Всероссийскому дню массового футбола. В частности, здесь планируют провести любительский турнир по мини-футболу с участием 350 команд. Они будут состоять из игроков трех возрастных группа: до 16 лет, от 17 до 20 лет, 21 год и старше. Командам-участницам необходимо пройти регистрацию на сайте "Лужников".
Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть матчи Московской школьной футбольной лиги или испытать свои силы в футбольных конкурсах. Они также посетят урок звезд футбола и встретятся с волком Забивакой – официальным символом чемпионата мира 2018 года .