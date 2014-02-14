Плющенко на Олимпиаде: как спорт оказался на грани шоу-бизнеса

"Вечер с Ксенией Соколянской": Плющенко попросил прощения у фанатов

Евгений Плющенко попросил прощения у всех, кто в него верил. Накануне фигурист отказался от соренований из-за травмы. Социльные сети сразу отреагировали на это заявления. Некоторые пользователи поддерживали спортсмена, но кто-то называл Плющенко чуть ли не предателем.

Такой всплеск эмоций в адрес одного из лучших российских фигуристов оказался для многих неожиданным. В социальных сетях уже прозвучали и обвинения в том, что спортсмен украл у России золотую медаль и не уступил свое место молодому претенденту. Но вопрос не в том, справедливы эти обвинения или нет .

А в том, что на самом деле есть два Евгения Плющенко: один - спортсмен, чемпион и медалист. Там - на льду есть и кровь, пот, слезы, травмы и воля, собранная в кулак, и победы. Второй Плющенко - известная медийная персона. Точнее говоря - образ, созданный не без участия не менее известной в мире шоу-бизнеса жены фигуриста. И как раз этот, второй, блистательный и успешный Плющенко мог вызвать возмущение сетевых комментаторов.

Медиаперсона - она не совсем из плоти и крови. Все падения в кино - это трюки. Звездам не бывает больно. Шоу-бизнес - это вечный праздник и сплошной обман. И вот этого Евгения Плющенко, медиа персонажа - можно обвинять в любых грехах. Даже не допуская мысли о том, на самом деле болит у него спина или нет.

Во время выступления на Чемпионате Европы в Загребе в 2013 году Евгений Плющенко допустил две помарки. Едва не потерял равновесие, и еще одно небольшое падение обернулось серьезной травмой поясничного отдела позвоночника. Сложная операция в Израиле, искусственный межпозвоночный диск и четыре шурупа. Российские нейрохирурги отдают должное врачам израильской клиники.

В итоге реальный Евгений Плющенко оказался заложником пиар-кампании. Вероятно, как спортсмен, он понимал, что после таких травм рассчитывать на "золото" не приходится. Но ведь современный спорт - это шоу-бизнес, где пиарщики уже давно берут верх над врачами. И когда в конце концов современный гладиатор не вышел на арену, трибуны потребовали его крови.

Профессионалы шоу-бизнеса со времен гладиаторских боев знают - ничто так не поднимает рейтинг, как боль и кровь красная на белом льду, суета медиков, носилки. Все это так приятно щекочет нервы зрителей, сидящих дома у телевизоров. Мы этого, к счастью, не увидели. А лучшей реакцией на решение Евгения Плющенко уйти были бы нормальные человеческие слова благодарности за его прошлые победы. Или у нас принято провожать аплодисментами только мертвых артистов и героев?

Николай Петров