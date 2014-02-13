В ЗИЛе пройдет кубок по йо-йо Moscow Yoyofactory Cup 2014

16 февраля в Культурном центре ЗИЛ пройдут вторые соревнования по йо-йо Moscow Yoyofactory Cup 2014. Многие участники кубка будут представлять Россию на Чемпионате Европы EYYC2014, который пройдет с 21 по 23 февраля в Венгрии.

Фото: zilcc.ru

В этом году соревнования пройдут в трех дисциплинах: для новичков - зачет по лестнице 1А "Новички"; Fast Challenge; фристайлы 1А в разделах "Любители" и "ПРО".

Судьи мероприятия - Двукратный чемпион России по йо-йо в дисциплине 3A Double String, куратор Skilltoy академии Степан Косинцев и один из старейших игроков России Алексей Иванцов.

Профессиональному йо-йо движению в России уже восемь лет, и за это время прошло более 400 соревнований по все стране. В ЗИЛе Skilltoy академия, где профессиональные тренеры готовят игроков к выступлениям, работает с 2012 года. В 2013 году Msk Yoyofactory Cup собрал более 80 участников и порядка 200 зрителей из Санкт-Петербурга, Перми, Тулы, Ногинска, Твери, Рязани, Нижнего Новгорода.

Начало - в 13.00, вход свободный.