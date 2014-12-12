Фото: muzeon.ru

Шуточные бои носорогов пройдут в парке искусств МУЗЕОН 3 января. Участникам битвы выдадут картонные костюмы. Победит тот, кто сможет вытолкнуть соперника за пределы импровизированного ринга.

К участию в носороговых боях допустят только после того, как "носороги" пробегут специальную гоночную дистанцию. Бежать следует, вооружившись картонным рогом, сообщили в МУЗЕОНе.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация.

Место встречи "носорогов" - на площади перед Третьяковской галереей.

Носороговые бои пройдут с 13.00 до 16.00.