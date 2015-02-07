Воскресенье от М24.ru и 2do2go: зимний фестиваль саней и ярмарка конструкторов

В воскресенье, 8 февраля, в Москве пройдут фестиваль катания на санях Winter SaniDay 2015, "Аниматрикс-2015", Международная выставка-продажа "Атмосфера творчества". Подробнее о том, где собрать огромный конструктор, научиться играть в хоккей, послушать национальную музыку и отпраздновать День науки, – в материале M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Катаемся на санках

Фестиваль катания на санях Winter SaniDay 2015

Дата : 8 февраля в 11.00 : 8 февраля в 11.00 Место: улица Пенягинская, дом 16 Стоимость: бесплатно





Собирайте друзей и отправляйтесь делать оригинальные сани: в воскресенье можно будет принять участие в веселом фестивале Winter SaniDay 2015, на котором гостей ожидают призы за креативность конструкций саней, а также самый скоростной и самый курьезный спуск. Будет и приз зрительских симпатий.

Конструкция саней регламентирована только отсутствием металла в каркасе, в остальном организаторы никак не ограничивают фантазию команд. Перед спуском каждая команда представит себя с помощью небольшого музыкального номера.

Фото: vk.com/saniday2015msk

Собираем конструктор

Ярмарка конструкторов

Дата : 8 февраля в 11.00 : 8 февраля в 11.00 Место: Парк "Сокольники", Сокольнический Вал, дом 1 Стоимость: от 200 рублей





Юные посетители смогут познакомиться с широким выбором конструкторов, каждый из которых имеет уникальный механизм сборки. Дети смогут собрать модели как самостоятельно, так и вместе с родителями или аниматорами. Каждый конструктор будет представлен в достаточном количестве, чтобы из него могли что-то строить одновременно около 10 человек.

Знакомимся с любимыми героями

Фестиваль "Аниматрикс-2015"

Дата : 8 февраля в 12.00 : 8 февраля в 12.00 Место: культурный центр "Москвич", Волгоградский проспект, дом 46/15 Стоимость: от 400 рублей





Ежегодно фестиваль собирает внушительное количество людей. Каждый желающий сможет познакомиться здесь с известнейшими персонажами японских аниме.

Состязания с любимыми героями, конкурсы, знакомство с фэнтезийными персонажами, которые сошли с книг японских авторов, театральные танцы, современная мода азиатской страны и многое другое ждет посетителей этого интересного события.

Фото: vk.com/animatrix_con

Покупаем вещи ручной работы

Международная выставка-продажа "Атмосфера творчества"

Дата : 8 февраля в 11.00 : 8 февраля в 11.00 Место: торгово-выставочный комплекс "Тишинка", Тишинская площадь, дом 1, строение 1 Стоимость: от 200 рублей





В проекте примут участие около 200 компаний, которые занимаются продажей предметов для декупажа, вышивки, бисероплетения, мыловарения, скрапбукинга. Здесь пройдут кулинарные мастер-классы.

Участвуем в спортивных состязаниях

Марафон зимних видов спорта в парке "Садовники"

Дата : 8 февраля в 12.00 : 8 февраля в 12.00 Место: парк "Садовники ", проспект Андропова, дом 58а Стоимость: бесплатно





В парке "Садовники " будут проходить спортивные мероприятия для всех желающих. Программа начнется с открытой тренировки, затем гости парка смогут принять участие в "Семейных зимних стартах". Завершит укрепление командного духа творческий конкурс на лучшую спортивную снежную фигуру.

Фото: vk.com/sadovnikipark

Слушаем музыку

Международный интерактивный фестиваль "Фолк-Progressive"

Дата : 8 февраля в 15.00 : 8 февраля в 15.00 Место: лофт-пространство для модных событий The Cabinet, Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9 Стоимость: бесплатно





Ансамбли из разных стран будут, импровизируя, создавать совместные музыкальные композиции. Участники фестиваля расскажут об особенностях своих народных культур.

Фото: vk.com/folkprog

Создаем шедевры и поем

Концерт "Музджем" на выставке "Айвазовский и маринисты"

Дата : 8 февраля в 19.00 : 8 февраля в 19.00 Место: креативное пространство "Люмьер-Холл" на "Красном Октябре", Берсеневский переулок, дом 2, строение 1 Стоимость: от 350 рублей





Музджем на выставке "Айвазовский и маринисты – живые полотна" – это сочетание музыки и песен, стихии моря и духа творчества. Помимо музыкальных импровизаций, вы сможете насладиться мультимедийной выставкой маринистов, а также создать собственный шедевр в творческой мастерской, полетать на батуте и посмотреть фильм о морских глубинах.

Фото: vk.com/event86201041

Учимся играть в хоккей

Спортивный праздник "Спорт Weekend"

Дата : 8 февраля в 14.00 : 8 февраля в 14.00 Место: парк культуры и отдыха "Перовский ", улица Лазо, владение 7 Стоимость: бесплатно





Гости парка "Перовский " примут участие в увлекательных мастер-классах по игре в хоккей и фигурному катанию. Самые активные участники получат призы. Победителей соревнований также ждут награды от известных мастеров спорта. Вечернюю атмосферу праздника разбавит музыка популярного московского диджея.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Знакомимся с достижениями науки

Праздник "День науки"

Дата : 8 февраля в 10.00 : 8 февраля в 10.00 Место: Кинотеатр "Березка ", улица Мартеновская, дом 25 Стоимость: бесплатно





8 февраля в России пройдет День науки. В этот день кинотеатр "Березка" откроет двери для всех любителей современной техники. Юным гостям мероприятия представится возможность познакомиться с достижениями науки, своими руками собрать робота и увидеть, как работает 3D-принтер.