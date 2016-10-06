Москвичи выберут программу семейных соревнований для этой зимы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москвичи определят программу семейных стартов на эту зиму, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин". Соответствующее голосование откроется с 6 октября.

В спортивных соревнованиях "Всей семьей за здоровьем!" могут принять участие все желающие вне зависимости от уровня физической подготовки. Согласно правилам, в стартах участвуют семейные команды из трех человек (папа, мама и ребенок) и из двух (родитель и ребенок). Возрастные категории для детей: до 6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет.

На сайте проекта "Активный гражданин" участники выберут, в чем им хотелось бы помериться силами: в эстафетах, подвижных играх на снегу, конькобежном или лыжном спорте. Также москвичи могут предложить свой вариант ответа и рассказать о том, как часто они готовы участвовать в таких соревнованиях: один раз в зимний сезон, раз в месяц, два раза в месяц.

Голосование является территориальным и проходит для жителей ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, ЗелАО.