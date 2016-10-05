Турнир "ВТБ Кубок Кремля" можно посетить по соцкарте москвича

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи смогут посетить XXVII Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" бесплатно по социальной карте, сообщают организаторы мероприятия.

Вход на мероприятие станет свободным для более 6,5 миллиона человек, включая студентов, пенсионеров и других льготных категорий москвичей.

Для друзей и близких можно приобрести билеты с 15-процентной скидкой. Для этого нужно предъявить соцкарту и документ, подтверждающий личность. Такую же возможность получат обладатели пластиковых карт, выпущенных ВТБ, Почта Банк и Банк Москвы.