05 октября 2016, 15:47

Спорт

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" можно посетить по соцкарте москвича

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи смогут посетить XXVII Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" бесплатно по социальной карте, сообщают организаторы мероприятия.

Вход на мероприятие станет свободным для более 6,5 миллиона человек, включая студентов, пенсионеров и других льготных категорий москвичей.

Для друзей и близких можно приобрести билеты с 15-процентной скидкой. Для этого нужно предъявить соцкарту и документ, подтверждающий личность. Такую же возможность получат обладатели пластиковых карт, выпущенных ВТБ, Почта Банк и Банк Москвы.

XXVII Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в спорткомплексе "Олимпийский" с 15 по 23 октября. В турнире примут участие три Олимпийские чемпионки: россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Участие в турнире уже подтвердили Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Кузнецов, Роберто Баутиста Агут, Бернард Томич и Каролина Плишкова, которая стала финалисткой Открытого Чемпионата США в сентябре этого года.

