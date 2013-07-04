В Строгино проведут открытый чемпионат по кабельному вейкбордингу

Фото: m24.ru

С 18 по 21 июля на Малом Строгинском заливе в Строгино пройдет открытый чемпионат по кабельному вейкбордингу и вейкскейтингу. В распоряжении спортсменов будут 7 фигур вейкборд-парка: фанбокс с а-фреймом, 4 кикера разного размера, широкий пикник тэйбл и узкий слайдер.

Вейкбординг и вейтскейтинг являются одними из самых гармоничных видов спорта с точки зрения фитнеса, при занятиях равномерно развиваются практически все группы мышц, сообщает портал 2do2go.