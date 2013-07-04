Форма поиска по сайту

04 июля 2013, 14:23

Спорт

В Строгино проведут открытый чемпионат по кабельному вейкбордингу

Фото: m24.ru

С 18 по 21 июля на Малом Строгинском заливе в Строгино пройдет открытый чемпионат по кабельному вейкбордингу и вейкскейтингу. В распоряжении спортсменов будут 7 фигур вейкборд-парка: фанбокс с а-фреймом, 4 кикера разного размера, широкий пикник тэйбл и узкий слайдер.

Вейкбординг и вейтскейтинг являются одними из самых гармоничных видов спорта с точки зрения фитнеса, при занятиях равномерно развиваются практически все группы мышц, сообщает портал 2do2go.

Вейкбординг – один из наиболее динамически развивающихся экстремальных видов спорта. Он сочетает в себе черты водных лыж, сноуборда и серфинга. Вейкбордисты едут по воде вслед за катером, попутно выполняя различные акробатические трюки. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью канатно-буксировочной установки, заменяющей катер.

Вейкскейтинг совмещает в себе находки скейтбординга и вейкбординга. Вейтскейтеры уменьшили размер доски и добавили привычное покрытие лицевой стороны деки – шкурку. Доска держится на ноге исключительно благодаря усилиям спортсмена.

