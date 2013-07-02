Спортивные соревнования для хипстеров пройдут во "Флаконе"

Фото: ИТАР-ТАСС

Самые несерьезные спортивные состязания для хипстеров Hipster Cup Moskva пройдут 6 июля в дизайн-заводе "Флакон". Участникам предложат сыграть в кофебоулинг, посоревноваться в дальности метания очков в роговой оправе, похвастаться креативной бородой и поймать сачком галстук-бабочку.

На территории будет работать Hipster Rinok, где можно приобрести забавный аксессуар или "обновку" для гаджета. Для гостей праздника проведут розыгрыш спортивных и музыкальных подарков. Счастливчики уедут домой на стильных велосипедах и самокатах.

Также на Hipster Cup Moskva можно вволю попрыгать на джамперах, поиграть в стритбол, фрисби и пинг-понг. Для приверженцев размеренного отдыха оборудуют релакс-зону у бассейна, где будут угощать прохладными коктейлями.

Торжественное открытие соревнований для хипстеров намечено на 13.00. Состязания поделены на блоки. Например, на первом этапе конкурса предложат покатать стаканчики для кофе, запустить в даль очки или совершить забег на коробках.

Второй блок соревнований пройдет с 15.30 до 16.30. Он включает командный забег в экологических холщовых сумках (холщесумкоджампинг), конкурса на самую креативную бороду (бородоклеинг), создания сетов на мини-микшере с помощью айфона и наушников (диджейфайтинг).

С 17.30 до 18.30 участников ждет третий этап соревнований. Здесь и ловля сачками бабочек-галстуков, и джинсоперетягивание, сообщили организаторы.

Веселиться хипстеры и самые обычные горожане будут под зажигательные миксы на виниле в стиле фанк и соул, также прозвучат пляжные сеты и каверы на известные всем песни, сыгранные на укулеле.

Участие в мероприятии бесплатное.