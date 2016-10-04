Дни Белграда пройдут в Москве в 2017 году

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Дни Белграда пройдут в столице в 2017 году, сообщает пресс-служба департамента внешншеэкономических и международных связей. Соответствующее соглашение подписали мэр Белграда Синиша Мали и глава ведомства Сергей Черемин.

Градоначальник сербской столицы отметил, что проведение дней столиц подогревает интерес граждан двух стран друг к другу. В Белграде дни Москвы проходят в текущем году с 3 по 7 октября.

Кроме того между правительствами двух столиц был подписан протокол о развитии сотрудничества в области туризма.

Синиша Мали заявил, что Белград уже инвестировал в туризм, организовав постоянные рейсы авиакомпании Air Serbia в Москву и Санкт-Петербург, и это только начало сотрудничества.

Как рассказал Сергей Черемин, у сербской и российской столицы есть два проекта, схожих по своей направленности: реновация набережных Москвы-реки и создание комфортных парков и общественных пространств в бывших промзонах рядом с Дунаем.