Москвичи могут спастись от жары в "комнатах прохлады"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москвичи смогут переждать жару с специальных "комнатах прохлады", организованных в каждом районе Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты.

Сейчас в столице работают более 130 комнат при городских центрах социального обслуживания. Там созданы необходимые условия для досуга и отдыха граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми.

Помещения оборудованы кондиционерами. Для посетителей установлены кулеры с водой, предоставляется помощь медицинских сестер (в том числе доврачебная – в случае резкого ухудшения состояния здоровья), организован досуг.

В течение суток более 9 тысяч человек могут посетить такие комнаты. Они работают по графику учреждений с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 18:45 в пятницу. В субботу комнаты работают до 16:00.

"Комнаты прохлады" начали работать с лета 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара и город заволокло едким смогом от горящих торфяников.

В Москве и Подмосковье на 15 июля объявили "оранжевый" уровень опасности погоды в связи с жарой и высокой пожароопасностью. Последний, "оранжевый" уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается жаркая погода – температура воздуха превысит 33 градуса. 15–18 июля средняя суточная температура будет на 4–6 градусов выше климатической нормы.

Рекордную жару в столице синоптики прогнозируют в субботу. 15 и 16 июля могут стать в столице самыми жаркими днями за всю историю метеонаблюдений.