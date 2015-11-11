"ВКонтакте" закрыла торговлю вещами с фото жертв трагедии А321

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" закрыла торговлю в сообществах, пытавшихся нажиться на катастрофе аэробуса А321 в Египте, сообщает ТАСС.

Ранее в соцсети появились группы, где продавали шапки, толстовки, футболки с фотографиями жертв трагедии над Синаем. Помимо этого, родственникам погибших предлагались скидки на покупки, что, в свою очередь, вызвало волну возмущений.

"Замеченным в такой торговле сообществам навечно отключили сервис товаров и удалили все карточки с товарами", – сказал собеседник агентства.

Также в этих группах были опубликованы скриншоты от якобы службы поддержки "ВКонтакте", где было сказано, что подобные предложения ничего не нарушают.

"Скриншот – полная подделка, проверено. Агент (сотрудник службы поддержки пользователей – m24.ru) ничего такого не говорил", – отметил источник.

Ранее m24.ru сообщало, что из-за появления оскорбительных комментариев под фотографиями жертв самолета А321 появилось предложение ввести штрафы.

Штрафовать предлагается на 3–5 тысяч рублей. Предложение уже направлено спикеру нижней палаты парламента Сергею Нарышкину, а в ближайшее время в думу поступит и сам законопроект.

Кроме того, недавно была закрыта группа MDK в соцсети "ВКонтакте". Суд запретил доступ к информации сообщества из-за размещения материалов, оскорбляющих чувства верующих, унижающих различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.