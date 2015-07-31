В соцсети "ВКонтакте" произошел технический сбой

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В работе социальной сети "ВКонтакте" в пятницу вечером произошел технический сбой.

"Часть пользователей может испытывать проблемы с доступом к некоторым разделам, например, профили и группы. Скоро починим", – написал в своем Twitter пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

Последний сбой у соцсети произошел 25 июня. Тогда у части пользователей также возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов.

Напомним, социальная сеть "ВКонтакте" был запущена в октябре 2006 года. По данным на январь 2014 года, ежедневная аудитория соцсети - около 60 миллионов человек. 16 сентября Mail.Ru Group приобрела 48 процентов акций "ВКонтакте", став ее единственным владельцем.

Администрация соцсети "Вконтакте" отключила загрузку MP3-файлов

Сумма сделки составила 1,47 миллиарда долларов. В Mail.Ru уточнили, что часть денег на покупку в виде кредита дал "Газпромбанк". Кроме того, бывшие владельцы акций – Павел Дуров и UCP – договорились, что одновременно с этим приобретением все судебные разбирательства и споры по поводу "ВКонтакте" будут прекращены.

В феврале этого года стало известно, что "ВКонтакте" вошел в 10 самых популярных сайтов в мире наравне с "Яндексом". Лидером в списке стала соцсеть Facebook, за которой следуют поисковик Google.com и видеохостинг YouTube. Также в пятерку вошли Yahoo.com, Live.com и Wikipedia.