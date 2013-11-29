Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 12:18

Общество

Администрация "ВКонтакте" начнет борьбу с навязчивыми сообществами

Фото: ИТАР-ТАСС

Администрация социальной сети "ВКонтакте" с 1 декабря начнет борьбу с сообщениями, вводящими пользователей в заблуждение.

Речь идет о размещении текстов с подписью "Продолжение доступно только для подписчиков сообщества".

"В действительности wiki-cтраницы можно скрывать только в закрытых сообществах, в открытых же любые материалы доступны всем пользователям, и они могут читать их, даже не являясь подписчиками", - уточнили в сообществе администрации.

Так, за первое нарушение нерадивых пользователей ждет недельное отключение возможности публиковать ссылки, при повторах — сроки отключения гиперссылок будут увеличиваться.

социальные сети сообщества Вконтакте сообющения

