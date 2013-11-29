Администрация "ВКонтакте" начнет борьбу с навязчивыми сообществами

Фото: ИТАР-ТАСС
Администрация социальной сети "ВКонтакте" с 1 декабря начнет борьбу с сообщениями, вводящими пользователей в заблуждение.
Речь идет о размещении текстов с подписью "Продолжение доступно только для подписчиков сообщества".
"В действительности wiki-cтраницы можно скрывать только в закрытых сообществах, в открытых же любые материалы доступны всем пользователям, и они могут читать их, даже не являясь подписчиками", - уточнили в сообществе администрации.
Так, за первое нарушение нерадивых пользователей ждет недельное отключение возможности публиковать ссылки, при повторах — сроки отключения гиперссылок будут увеличиваться.