Администрация "ВКонтакте" начнет борьбу с навязчивыми сообществами

Фото: ИТАР-ТАСС

Администрация социальной сети "ВКонтакте" с 1 декабря начнет борьбу с сообщениями, вводящими пользователей в заблуждение.

Речь идет о размещении текстов с подписью "Продолжение доступно только для подписчиков сообщества".

"В действительности wiki-cтраницы можно скрывать только в закрытых сообществах, в открытых же любые материалы доступны всем пользователям, и они могут читать их, даже не являясь подписчиками", - уточнили в сообществе администрации.

Так, за первое нарушение нерадивых пользователей ждет недельное отключение возможности публиковать ссылки, при повторах — сроки отключения гиперссылок будут увеличиваться.