Facebook раскроет персональные данные россиян без их согласия

Основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Социальная сеть Facebook начнет делиться личными данными своих российских пользователей, не спрашивая их согласия. Новая политика компании начнет действовать с 1 января будущего года, о ней сообщается в уведомлении, разосланном в среду пользователям Facebook.

Таким образом, личную информацию россиян будут без их ведома передавать третьим лицам - рекламным компаниям, операторам связи и другим партнерам Facebook. В этот список попали и владельцы приложений для мобильных устройств, а также компании, чьи товары приобретают через Facebook пользователи сети.

Кроме того, Facebook будет сотрудничать с российскими и зарубежными правоохранительными органами. Данные пользователей будут передавать по запросу из госорганов, если, конечно, руководство соцсети сочтет эти действия юридически обоснованными.

Под данными пользователя в соцсети понимают не только его фамилию, имя и набор кратких сведений, которые вводятся при регистрации, но и переписку с другими участниками Facebook, домашний и рабочий адрес, опубликованные посты и даже сведения о номере банковской карты.

Собираться будут и данные из адресных книг смартфонов и планшетов, если пользователь синхронизирует их с Facebook. То есть список телефонных контактов и даже данные о "чек-инах".

Примечательно, что социальная сеть не собирается спрашивать у пользователя разрешения на передачу его персональных данных. Facebook будет считать, что такое согласие дали все, кто является пользователем сети после 1 января.

Напомним, 22 июля Владимир Путин подписал закон, обязывающий хранить данные российских пользователей интернета на серверах, расположенных в России.

Новые требования вступят в силу с сентября 2016 года. В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян.

Закон наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обязали создавать хранилища данных на территории России.