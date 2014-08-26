Facebook избавит пользователей от спама в новостной ленте

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Facebook меняет алгоритм работы. Теперь посты с "заголовками-приманками", созданные исключительно ради продвижения, не будут отображаться в новостных лентах пользователей, сообщает в своем блоге социальная сеть.

По мнению Facebook, подобные сообщения "отвлекают внимание от полезного контента - информации друзей и тех страниц, которые пользователю действительно интересны".

Под "заголовками-приманками" разработчики соцсети имеют в виду статьи, названия которых нацелены исключительно на клики. Сами они не несут особой информации о том, что именно увидит пользователь, перешедший по ссылке.

Фото: newsroom.fb.com

Какие посты являются рекламным спамом, а какие нет, Facebook будет узнавать по количеству "моментных" переходов на сайты. То есть, если большое количество пользователей перешли по ссылке, но тут же ее закрыли, соцсеть будет считать ее "приманкой".

Facebook утверждает, что его пользователи сами высказались за то, чтобы заголовки, которые они видят в своей новостной ленте, были как можно более информативными. 80 процентов опрошенных заявили, что им важно знать, стоит ли кликать на статью, до того, как они действительно перейдут на нее по ссылке.

Еще одно нововведение состоит в том, что теперь в новостной ленте приоритет будут получать не те ссылки на сторонние сайты, которые "вставлены" в большие картинки (как было раньше), а те, что, наоборот, находятся "снаружи" - то есть, в тексте.

Фото: newsroom.fb.com

Facebook выяснил, что так людям удобнее воспринимать информацию: когда они видят текстовую ссылку на сайт, им проще понять, хотят ли они перейти по ней.

Фото: newsroom.fb.com

Таким образом, соцсеть рекомендует пользователям теперь по возможности использовать в своим постах именно текстовые ссылки.