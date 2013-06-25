В России практически каждый работник офиса "сидит" в соцсетях

Фото: ИТАР-ТАСС

На общение в интернете каждый офисный работник тратит ежегодно примерно 53 часа, что наносит огромный ущерб российской экономике. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

При этом, по его словам, бороться с блогерами нужно более лояльными методами, чем простое закрытие доступа ко всем развлекательным ресурсам.

"В нашей компании сотрудники знают, что если руководство захочет, то оно сможет получить информацию сколько и какой сотрудник проводит время в соцсетях. И этого момента достаточно, чтобы люди не злоупотребляли своими возможностями", – сообщил Николаев.

По подсчетам компании, из-за социальных сетей ежегодно российская экономика теряет около 300 миллиардов рублей. По словам эксперта, при подсчете они оперировали средними цифрами, исходя из времени, которое люди проводят в соцсетях и стоимости человека-часа.

Самый серьезный ущерб – почти 68 миллиардов рублей – получает из-за этого сектор финансов, операций с недвижимостью и предоставления услуг. На втором месте – сфера образования (около 40 миллиардов рублей), на третьем – госуправление военной безопасности и социального страхования (36,6 миллиардов рублей). Меньше всего от сотрудников-блогеров страдают сельское и лесное хозяйство.

Отметим, что в США сумма потерь от социальных сетей оценивается примерно в 650 миллиардов долларов в год.