Новым вице-президентом соцсети "ВКонтакте" назначен Дмитрий Сергеев

Фото: ИТАР-ТАСС

Вице-президентом социальной сети "ВКонтакте" назначен Дмитрий Сергеев вместо Ильи Перекопского, сообщает Digit.ru.

"Илья Перекопский действительно покинул компанию. Его место займет Дмитрий Сергеев", - сообщил пресс-секретарь соцсети "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.

Илья Перекопский вчера сообщил на своей странице "ВКонтакте", что ему "пора двигаться дальше". Занимая должность вице-президента, Перекопский отвечал за работу с ключевыми клиентами компании, коммерческое направление, включая рекламу, а также за работу с персоналом.

А Дмитрий Сергеев до октября 2013 года был президентом ИД "Коммерсант".