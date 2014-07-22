Facebook запустил кнопку "сохранить"

Фото: newsroom.fb.com
Чтение понравившихся постов на Facebook теперь можно отложить "на потом". Социальная сеть запустила кнопку "сохранить" (save), которая позволит пользователям возвращаться к ссылкам и прочему контенту в любое удобное время.
Сохраненные записи сможет видеть только сам пользователь, однако при желании ими удастся поделиться, уточняется в сообщении, размещенном в блоге Facebook.
Посты, отложенные "на потом", можно будет разбивать на категории. Периодически Facebook будет напоминать пользователю о сохраненных, но до сих пор не прочтенных записях.
Отложенное чтение постов станет доступно всем пользователям сети в течение нескольких дней.