Facebook запустил кнопку "сохранить"

Фото: newsroom.fb.com

Чтение понравившихся постов на Facebook теперь можно отложить "на потом". Социальная сеть запустила кнопку "сохранить" (save), которая позволит пользователям возвращаться к ссылкам и прочему контенту в любое удобное время.

Сохраненные записи сможет видеть только сам пользователь, однако при желании ими удастся поделиться, уточняется в сообщении, размещенном в блоге Facebook.

Посты, отложенные "на потом", можно будет разбивать на категории. Периодически Facebook будет напоминать пользователю о сохраненных, но до сих пор не прочтенных записях.

Функция тестировалась социальной сетью еще в 2012 году. В марте 2014 года она стала доступна для части пользователей мобильной версии Facebook.

Функция тестировалась социальной сетью еще в 2012 году. В марте 2014 года она стала доступна для части пользователей мобильной версии Facebook.



Отложенное чтение постов станет доступно всем пользователям сети в течение нескольких дней.