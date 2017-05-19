Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 15:29

Общество

Сотрудников Росгвардии обучат мониторить соцсети

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Специалисты Росгвардии начнут осваивать IT-технологии для мониторинга социальных сетей. Об этом рассказал заместитель командующего войсками ведомства генерал-полковник Сергей Меликов, передает "Интерфакс".

Сотрудники силового ведомства, ведущие определенный мониторинг соцсетей, уже работают в Новосибирском военном институте, рассказал Меликов.

По его словам, развитие такого рода деятельности должно способствовать предотвращению преступлений, подобных нападению на 141-й полк Росгвардии, который дислоцируется в станице Наурской.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 марта этого года группа из 8 боевиков попыталась прорваться на территорию части Росгвардии, расположенной в станице Наурской в Чечне. Шесть участников нападения были ликвидированы на месте, еще двоим удалось скрыться. В результате атаки погибли 6 бойцов Росгвардии.

социальные сети связь мониторинг Росгвардия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика