"ВКонтакте" добавит специальные функции для незрячих людей

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В социальной сети "ВКонтакте" появятся специальные функции для слабовидящих и незрячих людей. Об этом заявили в пресс-службе соцсети.

Ранее на сайте Сhange.org появилась петиция пользователя Антона Тулякова с просьбой адаптировать новый дизайн сайта для людей со слабым зрением.

В петиции говорилось, что сейчас ряд функций "ВКонтакте" не адаптирован под специальные программы, которые читают текст с экрана вслух голосом синтезатора речи. Для того чтобы такие программы могли все корректно отображать, разработчикам веб-ресурсов необходимо учитывать их специфику в своем коде.

К 18 июля петиция Тулякова набрала более 130 тысяч подписей. После этого администрация соцсети предложила ему стать тестировщиком новых функций.

15 июня стало известно, что "ВКонтакте" вернет музыку в приложения для iOS, которой там не было с февраля с прошлого года. Компания совместно с United Music Agency подписали соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music.