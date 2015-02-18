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18 февраля, 18:35

76% работодателей изучают странички кандидатов в соцсетях - исследование

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Около 76% компаний-работодателей изучают профили кандидатов в социальных сетях. Таковы данные опроса, проведенного онлайн-рекрутером HeadHunter.

В ходе опроса 305 работодателей выяснилось, что чаще всего следят за страничками "ВКонтакте" и на сайте Facebook (90% и 53% соответственно). Также для изучения кандидатов рекрутеры пользуются сетью LinkedIn (таких 41%) и "Одноклассники" (34%). Еще 5% респондентов ищут информацию о в IT-сообществе Habrahabr.

Кроме того, половина опрошенных компаний заявили, что ищут информацию о соискателе после собеседования, в то время как 44% делают это еще до встречи.

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В первую очередь работодатели смотрят на интересы, увлечения и личные фото кандидатов, это важно для 98% компаний. Еще 44% стараются найти в соцсетях недостающую в резюме информацию, а 25% проверяют достоверность сведений из резюме.

Личные фото, где кандидат предстает в плохом свете, по мнению работодателя, – первое, что может оттолкнуть. Так заявили 70% опрошенных. На втором месте оказалось несоответствие информации в резюме и профиле. Это настораживает 58% работодателей.

Помимо этого, не вызывают доверия кандидаты, которые участвуют в острых политических дискуссиях или негативно отзываются о предыдущем работодателе.

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