Пользователи Facebook смогут фильтровать нежелательный контент – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Социальная сеть Facebook планирует запустить настраиваемые фильтры для нежелательного контента. Соцсеть будет периодически задавать пользователям вопросы для установки персональных настроек. Для тех пользователей, которые не будут отвечать, будут действовать общие правила.

Интернет-эксперт Антон Меркуров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сейчас в Facebook очень часто меняется алгоритм настройки контента.

"В той или иной форме сегодня можно управлять своей лентой: удалять ненужные посты, скрывать тех или иных людей и фильтровать ресурсы. Но это достаточно проблематично. Алгоритм Facebook все время меняется, чуть ли не раз в неделю. Нужно потратить час, чтобы удалять нежелательных друзей и почистить ленты. Никто не тратит на это время", – сказал он. По словам эксперта, таким образом социальные сети борются с фейковыми новостями.

"Мы считаем, что основа качественной фильтрации контента – это взаимодействие пользователей социальной сети с настраиваемыми алгоритмами, созданными нашими программистами. Если пользователи будут помогать машинам принимать правильные решения, то выиграют, в результате, все", – заявил Цукерберг опубликованном посте.

Ранее СМИ сообщали, что Facebook вместе с французскими СМИ начнет борьбу с недостоверными новостями накануне весенних выборов президента во Франции. Эта мера призвана не допустить появления ложных сведений в социальной сети. Компания Google намерена присоединиться к инициативе.