Украина заблокировала "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники", – отмечается в сообщении. Санкции сроком на три года наложили также на компанию "Яндекс" и ряд ее сервисов.

Кроме того, под санкции Киева попали 1228 физических лиц. В их числе депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда и журналисты.