Соцсеть "ВКонтакте" запретила оплачивать свои услуги через МТС

МТС и "ВКонтакте" не поделили деньги пользователей

Мобильный оператор МТС вызвал недовольство создателей социальных сетей.

Владельцы сотовой компании решили поднять до 51 процента свою долю прибыли за платные сообщения в соцсетях. МТС оправдывает такую меру ростом конкуренции с другими формами оплаты: например, пластиковыми картами и электронными кошельками.

Однако владельцы сети "ВКонтакте" посчитали такое распределение доходов несправедливым. Поэтому они запретили оплачивать свои услуги через короткие сообщения от МТС.

"МТС решил забирать от микроплатежей себе 51%, хотя всегда были самыми щедрыми, а мы решили их тогда просто пока отключить", - написал в своем Twitter заместитель гендиректора "ВКонтакте" Илья Перекопский. А создатель ресурса Павел Дуров заявил: "Даже когда предложат нормальные условия, не стоит подключать. Душа просит полноценной войны".

Теперь абоненты Мобильных телесистем не смогут приобрести через SMS виртуальные подарки или повысить рейтинг своей страницы.

В свою очередь, компания "Одноклассники" пока не стала следовать примеру "ВКонтакте". Администрация портала заявила, что ищет выход из ситуации.