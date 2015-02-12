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12 февраля, 18:16

Пользователи Facebook смогут оставить завещание на свой аккаунт

социальные сети завещания Facebook

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Facebook разрешил пользователям завещать другим людям собственные аккаунты на случай смерти, пишет газета The Washington Post.

Завещать свой аккаунт можно начиная с 12 февраля при помощи специальной опции в настройках безопасности профиля.

По словам менеджера по продукту Facebook Ванессы Кэллисон-Берч, слова которой приводит газета, пользователям теперь доступны три опции: автоматическое удаление аккаунта после смерти, превращение профиля в так называемую "страницу памяти" и завещание аккаунта конкретному человеку, который получит право на управление им.

В последнем случае после того, как Facebook будет получать уведомление о смерти человека, его хроника будет скорректирована: перед именем умершего появится слово "Вспоминая".

"Наследник" аккаунта обязательно должен быть пользователем соцсети Facebook. Он получает право принимать запросы на добавление в друзья, а также публиковать сообщения в хронике умершего. Также человек, которому достанется в наследство аккаунт, может закреплять посты наверху страницы умершего, менять фотографию аккаунта и изображение на обложке. При завещании страницы можно будет указать, получит ли доверенное лицо доступ к загружаемому архиву данных.

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До введения новых настроек Facebook автоматически замораживал аккаунт ушедшего из жизни человека, как только получал подтвержденное документально сообщение о его смерти. При этом ближайшие родственники умершего могут отправить запрос на удаление его аккаунта. Кроме того, существуют специальные приложения, созданные сторонними разработчиками, которые позволяют оставить друзьям на Facebook посмертные сообщения.

Отметим, что в 2013 году аналогичную функцию запустила компания Google. В настройках аккаунта пользователь может выбрать, какие данные перейдут под контроль доверенного лица. Google также может пересылать письма, поступающие на электронную почту пользователя, доверенному лицу или автоматически отвечать на них.

Японское подразделение компании Yahoo, в свою очередь, запустило в 2014 году отдельный сервис для составления электронных завещаний.

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