11 ноября 2016, 17:07

LinkedIn заблокируют в России в начале следующей недели

Фото: YAY/ТАСС

Социальную сеть LinkedIn заблокируют в России в начале следующей недели. Об этом радио "Москва FM" заявил руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Исковое заявление было подано Роскомнадзором летом этого года. Два пункта наших претензий заключались в том, что соцсеть обрабатывает персональные данные третьих лиц, которые не являются пользователями LinkedIn, без их согласия. Во-вторых, сеть не предоставила сведений о переносе баз с персональными данными россиян на российские серверы", – сказал он.

Ампелонский отметил, что решение суда о блокировке сети уже вступило в силу. "Теперь мы должны будем в течение нескольких дней внести доменное имя сети в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Это означает блокировку этого сайта на территории России. Это произойдет в понедельник или во вторник".

Поправки к законам "О персональных данных" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступили в силу первого сентября прошлого года. Новые правила предписывают оператору обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, извлечение персональных данных граждан России с использованием баз, находящихся на территории страны.

Ресурсы компаний, чья политика хранения и обработки такой информации не будет соответствовать новым требованиям законодательства, Роскомнадзор внесет в специальный реестр. В дальнейшем они могут быть заблокированы по решению суда.

LinkedIn – крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых связей и поиска работы. По состоянию на прошлый год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек. Из них на российский сегмент приходилось около пяти миллионов.

