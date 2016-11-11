Фото: YAY/ТАСС

Социальную сеть LinkedIn заблокируют в России в начале следующей недели. Об этом радио "Москва FM" заявил руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Исковое заявление было подано Роскомнадзором летом этого года. Два пункта наших претензий заключались в том, что соцсеть обрабатывает персональные данные третьих лиц, которые не являются пользователями LinkedIn, без их согласия. Во-вторых, сеть не предоставила сведений о переносе баз с персональными данными россиян на российские серверы", – сказал он.

Ампелонский отметил, что решение суда о блокировке сети уже вступило в силу. "Теперь мы должны будем в течение нескольких дней внести доменное имя сети в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Это означает блокировку этого сайта на территории России. Это произойдет в понедельник или во вторник".

