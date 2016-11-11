Фото: YAY/ТАСС
Социальную сеть LinkedIn заблокируют в России в начале следующей недели. Об этом радио "Москва FM" заявил руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Исковое заявление было подано Роскомнадзором летом этого года. Два пункта наших претензий заключались в том, что соцсеть обрабатывает персональные данные третьих лиц, которые не являются пользователями LinkedIn, без их согласия. Во-вторых, сеть не предоставила сведений о переносе баз с персональными данными россиян на российские серверы", – сказал он.
Ампелонский отметил, что решение суда о блокировке сети уже вступило в силу. "Теперь мы должны будем в течение нескольких дней внести доменное имя сети в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Это означает блокировку этого сайта на территории России. Это произойдет в понедельник или во вторник".
Ресурсы компаний, чья политика хранения и обработки такой информации не будет соответствовать новым требованиям законодательства, Роскомнадзор внесет в специальный реестр. В дальнейшем они могут быть заблокированы по решению суда.
LinkedIn – крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых связей и поиска работы. По состоянию на прошлый год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек. Из них на российский сегмент приходилось около пяти миллионов.