В России составили рейтинг присутствия вузов в социальных сетях

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Ужесточение конкуренции на рынке образовательных услуг заставляет российские вузы повышать свой престиж с помощью социальных сетей. Агентство логистики идей "Интериум" составило рейтинг эффективности присутствия университетов в социальных медиа. Первое место по количеству представительств в социальных медиа занял Финансовый университет при Правительстве РФ. МГУ оказался в числе лидеров по числу публикаций в группах, но по вовлеченности аудитории в пятерку лучших не попал.

"При составлении рейтинга агентство учло не только количество социальных сетей, которые ведет вуз. Также учитывалось количество и изменение активности участников, количество лайков, репостов и его упоминаний в социальных медиа", – рассказал m24.ru директор агентства Валерий Сидоренко. По его словам, анализ был бы не полным без оценки настроений контента (позитивный, негативный, нейтральный) и диалога с абитуриентами и соискателями.

Учитывались показатели в социальных сетях Вконтакте и Facebook за два периода: с 13 по 26 апреля 2015 года и с 27 апреля по 8 мая 2015 года, а также уровня их упоминаемости в них за период с 1 февраля по 15 мая.

Лидирующее положение принадлежит Российскому университету дружбы народов – 893 балла. Со значительным отставанием (более 100 баллов) второе место занимает Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Третьим в рейтинге стал Московским авиационный институт – 582 балла. Далее количество баллов среди участников распределяется более равномерно. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов занял шестое место с результатом 505 баллов.

ТОП-5 вузов по наибольшему охвату аудитории в социальных медиа:

Финансовый университет при Правительстве РФ

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Московский физико-технический институт

Российский университет дружбы народов

Южный федеральный университет

По степени отзывчивости лидерами стали Пермский государственный национальный исследовательский университет и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. Эти вузы уже в день обращения предоставили точные ответы от конкретных представителей университетов.

