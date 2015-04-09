За Гегеля и двор: во что превратилась философия в соцсетях

Цитата про разбитое сердце, рецепт голубцов и пара строчек из Ницше – типичная "стена" среднестатистического пользователя социальных сетей. Благодаря бессчетным репостам "красивых фраз", философия уже давно стала частью повседневной интернет-жизни. Абсолютно бессмысленной, но веселой.



Если верить пабликам вроде "Разлюбила", "Я без тебя ничто", "Дрянь", то Фридрих Ницше и Артур Шопенгауэр жизнь занимались тем, что строчили грустные заметки на льняных салфетках о разбитом сердце. "Расставашки – всегда пичалька". О такой ли популярности мечтали великие умы – неизвестно, однако мы провели небольшое исследование и выяснили, какие философы чаще всего цитируются в интернете. А для тех, чье желание сделать репост сильнее доводов рассудка, мы подготовили небольшой гид – кем были главные производители контента для пабликов и кому не стоит цитировать их у себя на страничке.

Мнение эксперта "Когда человек что-то пишет в социальной сети, создает собственное высказывание, прежде всего им движет тщеславие. Он хочет выглядеть интересным в глазах других. Ищет славы и признания. Назовем его автор. Когда же человек не может создать собственное оригинальное высказывание, не умеет, он пользуется чужим. Например, цитатой философа. Это красиво и культурно. И чужую мудрость он публикует от своего имени, отождествляя себя с великим. Подразумевая: многообразие моих мыслей, точнее всего выразил этот усатый немец. В такой ситуации публикатором движет то же тщеславие, что и автором. Он так же напряженно ждет лайков, одобрения, признания. Это означает, что цитаты философов в социальных сетях ("ВКонтакте" прежде всего) выполняют отнюдь не просветительскую функцию, они заменяют слово бессловесным. И теряют при этом авторство вместе с изначальным контекстом. Ни о какой популяризации философии с помощью сетевых картинок-цитат речи идти не может. Больше того, когда философские афоризмы становятся продуктом массового потребления и пролетают снизу вверх со скоростью прокрутки колесика мышки, потребляясь без осмысления, они, скорее, мешают думать, чем помогают. И если отвечать на вопрос, способствуют ли сетевые цитаты популяризации философии, нужно ответить нет – способствуют только засорению сети незаслуженными лайками".

Борис Прокудин историк философии, доцент факультета политологии МГУ

Темная сторона Фридриха Ницше

Текст о цитатах хорошо начинать с цитаты. "Читал Ницше "Заратустра" и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном" (публикуется в сокращении), – писал Лев Толстой. Он очень переживал, что ницшеанская философия пользуется популярностью в России. Это, на его взгляд, свидетельствовало о нравственном упадке общества. "Каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший, признается учителем?", – подчеркивал Толстой.

Философ, композитор и поэт Фридрих Вильгельм Ницше бесспорно был великим мыслителем, но также противником христианства и антидемократом, страдающим сильным психическим расстройством.

Основным учением Ницше принято считать идею о воле к власти. Мир в его понимании – это бесконечное становление, в основе которого борьба "пунктуаций воли". Это становление не имеет смысла или порядка. Оно иррационально. "Процесс, ведущий в никуда". Мир, считал философ, недоступен разуму, и единственное, что можно о нем сказать, – что он результат состязания между волями, борющимися за превосходство. Но все это слишком сложно для небольшой интернет-заметки. Поэтому перейдем к более приземленным, массовым идеям, то есть к сверхчеловеку.

"Человек – это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком, это канат над пропастью... Величие человека в том, что он мост, а не цель; и любви в нем достойно лишь то, что он – переход и уничтожение", – писал Ницше в своей работе "Так говорил Заратустра". Для того чтобы стать сверхчеловеком, по мнению философа, человек должен переоценить все свои ценности – мораль, культуру и христианскую добродетель. Христианство было отдельной головной болью философа. Оно "вреднее любого порока", потому что пропагандирует сострадание слабости. "Слабые и уродливые" должны погибнуть. "Надо еще помогать им гибнуть", – писал Ницше в "Антихристианине". По его мнению, христианство – религия униженных и рабов. В новом обществе не должно быть им места.

Ницше также делил людей на высших – элиту, противопоставляя ее большинству – массе, низшему виду. Про массу и ее тиранию он наговорил много. Достаточно одного: "Жизнь – источник радости; но всюду, где пьет толпа, родники отравлены". Как итог: сверхчеловек, по Ницше, – это "высший человек", который преодолел господство массы, проповедующей христианское смирение. Главное в нем – это воля к той самой власти и сила. Что-то напоминает, да?

Не цитируйте у себя на страничках Ницше, если вы: христианин;

демократ;

филантроп;

добряк с душой нараспашку, потому что "чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять".



Темная сторона Жан-Поля Сартра

Тлен, построк и Сартр – составные философии экзистенциализма эпохи "ВКонтакте". Прежде чем говорить о философе, нужно разобраться, что такое экзистенциализм.

Экзистенциализм, или философия существования, обращается к человеку и его бытию. Это философия иррационализма и антиинтеллектуализма. Экзистенциалисты выводят на первый план не разум, а эмоцию. При этом науку – психоанализ и психологию – они считают бесполезной, а то и вредной. Истина – зло, только мифы и иллюзии способны помочь человеку в жизни. Еще один постулат: чем меньше человек знает, тем он свободнее. Для экзистенциалистов есть только человеческое Я, а окружающий мир воспринимается за счет ощущений этого самого Я. Независимая от человека реальность существовать может, однако она носит идеалистический характер. Для религиозных экзистенциалистов эта реальность есть Бог, для атеистов – "ничто" или, если верить Сартру, "бытие-в-себе".

Важный пункт в программе экзистенциалистов – это свобода. Однако они уверены, что истинная свобода может быть дарована только смертью. Жизнь абсурдна и бессмысленна, страдания нельзя побороть, к ним можно только привыкнуть, поэтому каждый человек должен стремиться к небытию, как к высшей свободе. Камю, например, считал, что единственный важный вопрос в жизни человека – это вопрос самоубийства.

Сартр разделял общий пессимистичный настрой экзистеницалистов и считал, что история любой жизни – это история поражения. Однако философ призывал людей брать ответственность за свои поступки. "Человек несет всю тяжесть мира на своих плечах: он ответствен за мир и за самого себя как определенный способ бытия. [...] Если я мобилизован на войну, это есть моя война, я виновен ей, и я ее заслуживаю. Я ее заслуживаю прежде всего потому, что мог уклониться от нее – стать дезертиром или покончить с собой. Раз я этого не сделал, значит я ее выбрал, стал соучастником". Сартр был уверен, что личность должна объявить войну собственной трусости, поэтому высоко ценил стихийный протест. Именно он был идейным вдохновителем студенческого бунта в Париже.

Стоит отметить, что были попытки создать позитивный экзистенциализм, но они провалились. Критикуя классическую школу экзистенциализма, "оптимисты" пришли к тем же выводам об абсурдности бытия.

Не цитируйте у себя на страничках Жан-Поля Сартра, если: вашу страницу читает ваша мама;

вашу страницу читает ваш психиатр;

вы не играете построк;

в вашем существовании есть хотя бы минимальный смысл.



Темная сторона Иммануила Канта

Надпись на домике Канта в поселке Веселовка Черняховского района. Фото: newkaliningrad.ru

В случае с Кантом виртуальные "стены" стали реальными, поэтому обойти вниманием немецкого философа было бы неправильно. Обличающая надпись "Кант лох" появилась на домике Канта в поселке Веселовка Черняховского района (это в Калининградской области), а сделала ее 17-летняя студентка педагогического института. История оказалась вдохновляющей: некто создал целый сайт "Кантлох", где каждый желающий может высказать свои претензии на достопримечательностях Калининградской области.

Кто же такой Кант и почему он лох? Иммануил Кант считается одним из родоначальников классической немецкой философии. Вера в могущество разума, гуманизм, права личности, мировой закон вечного развития – это все Кант. Интересно, что он происходил из простой семьи ремесленника, но был талантливым малым, поэтому не только окончил престижную гимназию, но и поступил в Кенигсбергский университет.

Творчество Канта делят на два периода – "докритическое" и "критическое". В первый период философ активно занимался естествознанием. Он выдвинул гипотезу о происхождении Солнечной системы естественным путем из первоначальной туманности. Он также писал про множественность миров, о непрерывности процесса их возникновения и исчезновения. Позже французский ученый Лаплас смог дать теории о естественном происхождении Вселенной математическое обоснование. Теория получила название канто-лапласовской гипотезы. Кстати, Кант создал еще одну теорию – о замедлении вращения Земли за счет приливов и отливов в океане. Идея о естественном происхождении человеческих рас – тоже его.

В "критический" же период Кантом были написаны всем известные "Критика чистого разума", "Критика практического разума" и "Критика способности суждения". Первый труд о теории познания считается основным в творчестве философа, второй посвящен этике, а третий - эстетике.

В "Критике чистого разума" Кант исследует познавательные возможности разума, которые человек приобретает в отрыве от знаний, полученных опытным путем. Кант в своей работе затрагивает вопросы времени и пространства, возможности разума постигнуть Бога и так далее. В "Практическом разуме" – главном его этическом произведении – Кант говорит в том числе о разнице между стремлением к счастью и стремлением к тому, чтобы быть достойным счастья. А в "Способности суждения" философ обращается к эстетическим и телеологическим вопросам. Помимо теоретического и практического разума, философ находит рефлектирующую способность суждения, которая проявляется в суждениях вкуса или эстетических суждениях.

Так что Кант совсем не лох, он...

Фото: pikabu.ru