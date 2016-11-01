Социальные сети увеличивают продолжительность жизни

Фото: ТАСС/PAImages/Jonathan Brady

Люди, которые активно пользуются социальными сетями, живут, как правило, дольше. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, говорится в журнале PNAS.

В исследовании приняли участие 12 миллионов жителей Калифорнии. Ученые сопоставили их профили в Facebook с медицинскими записями. Возраст участников исследования составил 25-70 лет.

Согласно результатам, умеренное пользование социальной сетью снижает вероятность преждевременной смерти на 12 процентов. Это связывают не только с самим фактом общения, но и с более высоким достатком людей, имеющих компьютер или смартфон.

Кроме того, дольше жили люди, которые в основном принимали приглашения, а не только отправляли их. Это интересно с медицинской точки зрения, потому что врачи часто рекомендуют пациентам искать новых друзей для получения свежих эмоций и продления жизни.