Более 400 млн долларов потратили на реконструкцию стадиона "Лужники"

Фото: kp-sport.ru

Стоимость реконструкции "Лужников" составляет 409 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова. Цифру озвучили на конференции "Комфортный город. Истории успеха масштабных проектов".

По мнению Кузнецова, аналогичные объекты за рубежом реконструировать гораздо дороже. Изначально стадион "Лужники" не удовлетворял всем требованиям Международной федерации футбола, но московским властям удалось убедить футбольных чиновников снизить требования, учитывая историческую важность места.