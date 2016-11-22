Более 400 млн долларов потратили на реконструкцию стадиона "Лужники"

Фото: kp-sport.ru
Стоимость реконструкции "Лужников" составляет 409 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова. Цифру озвучили на конференции "Комфортный город. Истории успеха масштабных проектов".
По мнению Кузнецова, аналогичные объекты за рубежом реконструировать гораздо дороже. Изначально стадион "Лужники" не удовлетворял всем требованиям Международной федерации футбола, но московским властям удалось убедить футбольных чиновников снизить требования, учитывая историческую важность места.
Большая спортивная аренаГлавное сооружение комплекса "Лужники" – легендарный стадион, открытый в 1956 году. Здесь проходили крупнейшие российские и мировые соревнования. C 2014 года БСА находится на реконструкции. Стадион станет одной из основных арен чемпионата мира по футболу в 2018 году. Здесь пройдет официальное открытие мундиаля, один из полуфиналов и финальный матч.
БСА сохранит свой исторический облик и крышу. В ходе реконструкции изменится внутренняя часть стадиона. Увеличится вместительность с 78 до 81 тысячи человек.