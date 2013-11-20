Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 11:53

Общество

Проекты: Конкурс МФЦ в Рублево-Архангельском

Фото: http://mfc-city.com/ru/

Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском - проект комплексного развития территории, предусматривающий строительство офисов, жилья, гостиниц, коммерческой и социальной инфраструктуры. Предметом международного конкурса стала разработка архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рублево-Архангельского.

Рублево-Архангельское - территория на западе Москвы, расположенная вблизи Захарковской поймы Москвы-реки и Новорижского шоссе. С 1 июля 2012 года данная территория (отдельная площадка), согласно проекту расширения Москвы, передана из состава Московской области в состав муниципального округа Кунцево ЗАО Москвы.

Сюжет: Инфосправки
социальные объекты Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском

