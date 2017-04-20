Детский сад на 220 мест построят в ТиНАО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Двухэтажный детский сад на 220 мест появится в составе жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разместится он у деревни Николо-Хованское.
По словам главы Москомэкспертизы Валерия Леонова, в девяти группах будут обучаться дети младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Для совместного воспитания ребят с ограниченными возможностями и без таких ограничений создадут все необходимые условия.
В здании будут залы для физкультурных, музыкальных и развивающих занятий. Кроме того, в саду разместится медицинский кабинет. Для перемещения между этажами появятся три лестницы, лифт и подъемник.
Около здания обустроят площадки с теневыми навесами, разобьют газоны и высадят растения. По периметру установят ограждение.
Шесть из них – за счет инвесторов, еще столько же – за счет бюджета города. Новые детсады смогут принять более 2,5 тысяч ребят.
За 2012–2016 годы в Троицком и Новомосковском округах открыли 30 детских садов на 6100 мест. К 2035 году их число увеличится до 320.