20 апреля 2017, 17:09

Общество

Детский сад на 220 мест построят в ТиНАО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Двухэтажный детский сад на 220 мест появится в составе жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разместится он у деревни Николо-Хованское.

По словам главы Москомэкспертизы Валерия Леонова, в девяти группах будут обучаться дети младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Для совместного воспитания ребят с ограниченными возможностями и без таких ограничений создадут все необходимые условия.

В здании будут залы для физкультурных, музыкальных и развивающих занятий. Кроме того, в саду разместится медицинский кабинет. Для перемещения между этажами появятся три лестницы, лифт и подъемник.

Около здания обустроят площадки с теневыми навесами, разобьют газоны и высадят растения. По периметру установят ограждение.

Всего в 2017 году в ТиНАО построят 12 детских садов.

Шесть из них – за счет инвесторов, еще столько же – за счет бюджета города. Новые детсады смогут принять более 2,5 тысяч ребят.

За 2012–2016 годы в Троицком и Новомосковском округах открыли 30 детских садов на 6100 мест. К 2035 году их число увеличится до 320.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
социальные объекты соцобъекты строительство и реконструкция тинао

