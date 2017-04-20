Что построят в моем районе: здание полиции на Нагорной улице

Проект предоставлен Москомархитектурой
Четырехэтажное здание полиции построят на пересечении Нагорной улицы и Проектируемого проезда 1778, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Архитектурная идея сочетает горизонтальные объемы с подсечкой первого этажа и вертикальные ритмы окон. Облицовку здания выполнят из фиброцементных плит серой цветовой гаммы и фасадных кассет.
Принадлежность объекта к органам охраны правопорядка подчеркнет соответствующая эмблема на лицевой части здания.
В центре здания расположится двусветный атриум с примыкающими к нему служебными помещениями и конференц-залом. В подземной части здания организуют стрелковый тир, залы для занятий борьбой и физподготовкой.
Территорию вокруг здания озеленят и благоустроят.
